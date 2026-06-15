◆米女子ゴルフツアー ダウ選手権 最終日（１４日、ミシガン州ミッドランドＣＣ＝６３０１ヤード、パー７０）

ホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールで最終ラウンドが行われ、４位スタートの勝みなみ（明治安田）、渋野日向子（サントリー）組が６５で回り、通算１２アンダーで古江彩佳（富士通）、西村優菜（スターツ）組と並んで日本勢トップの５位に入った。

３年連続のタッグとなった「ひなみな」が、上位で大会を終えた。渋野は「前半は悔しいラウンドだったが、後半にしっかり切り替えられた。（今季は）ここまでいい調子ではなかったので、今回トップ５に入れたことはいいきっかけになる」と語り、勝も「前半はなかなかバーディーが来なくて悔しかった。後半は（渋野が）流れをつくってくれた」と笑顔を見せた。

双子姉妹の岩井明愛、千怜（ともにホンダ）組が６４で１１アンダーの７位、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、高真栄（韓国）組は６３を出して８アンダーの１７位だった。

ジーナ・キム、ヤナ・ウィルソン組（米国）が１７アンダーでともにツアー初勝利。２人とも優勝賞金４０万２６９１ドル（約６４００万円）を獲得した。