任天堂はNintendo Switch Online加入者限定イベント「いっせいトライアル」の対象タイトルとしてNintendo Switch用マルチプレイヤー協力型アドベンチャー「ポッピュコム」を6月17日12時より6月23日17時59分にかけて配信する。

本作は「アークナイツ」などを手掛けるHypergryphのブランドGRYPHLINEが手掛けるマルチプレイ専用のタイトル。複数人で協力してパズルなどのギミックを攻略していくステージクリア型の3Dアドベンチャーゲームになっている。2人プレイ専用の「ストーリーモード」に加え、3人より4人でプレイ可能な「パーティーモード」も用意。オンラインプレイだけでなく画面分割表示のオフラインプレイにも対応しており、フレンドや家族と一緒にプレイできる。

ストアページ上に存在するいっせいトライアル用の表示からソフトをダウンロードでき、開催に先駆けてのダウンロードが可能。開催に合わせたセールも6月17日より7月1日にかけて行なわれる。期間中は35%オフの1,560円で購入できる。

□ニンテンドーストアの「ポッピュコム」のページ

【ポッピュコム[Nintendo Switch Onlineいっせいトライアル]】

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