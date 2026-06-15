【ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店】 7月28日 グランドオープン予定 場所：愛知県名古屋市中区大須3-25-28 1F 営業時間：11時～19時（予定）

新店舗「ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店」店頭イメージ

ドムドムフードサービスは、同社が運営する「ドムドムハンバーガー」の新店舗「ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店」を7月28日に愛知県名古屋市中区大須にて開業する。営業時間は11時から19時まで（予定）。

愛知県では約10年ぶりの出店となる新店舗は、ドムドムのカラーである赤と白を基調としたカジュアルでポップなデザイン。新店舗では、通常の店舗とは異なるメニューとなり、大須万松寺通店限定メニューやオープン記念のオリジナルグッズなどを販売する予定。詳細は後日公開される。

店内イメージ

店内イメージ

グランドオープン記念企画を実施

オープンを記念して、大須万松寺通店では「甘辛チキンバーガー」のチキンサイズを、通常の2.3倍の大きさに変更。値段はそのままにボリュームアップする。なお、なくなり次第終了。

※ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店限定のキャンペーンです。

※単品、通常セットの甘辛チキンバーガーがビッグサイズに変更となります。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

【ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店】

場所：愛知県名古屋市中区大須3-25-28 1F

営業時間：11時～19時（予定）