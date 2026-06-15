講談社、インドに合弁会社設立で秋から事業開始 総合出版社が現地法人設立で出版事業は初
講談社は15日、大日本印刷株式会社及びIJ Kakehashi Services Pvt. Ltd. (IJ懸け橋サービシス株式会社 所在地：インド・デリー）とともに、合弁でインド・デリーに出版社を7月に設立することを発表した。日本の総合出版社がインドに現地法人を設立し、当地で紙の書籍や漫画を出版するのは初めてで、今秋から事業を開始する、
【画像】今、一番売れている講談社の人気漫画
設立経緯について、講談社は「インドは世界第一位の人口を誇り、若年層の多さ、経済の成長スピードの速さとそれに伴う富裕層の増加が急激に進んでいます。新会社ではインドのこうした成長力を背景に、講談社の『進撃の巨人』『ブルーロック』などの漫画をはじめとするコンテンツのインド現地版の製造・出版・マーケティング等の出版関連事業やコンテンツ事業を行うことで、日本のエンタテインメントの市場拡大を目指します」と説明した。
【会社概要】
会社名：Kodansha India Private Limited.
株主構成と各社の出資比率：株式会社講談社（81％）、大日本印刷株式会社（14％）、IJ Kakehashi Services Pvt. Ltd.（IJ懸け橋サービシス株式会社）(5％) Managing Director：栗田宏俊（株式会社講談社取締役）
資本金：9500万インドルピー
会社所在地：インド・デリー
事業内容：出版およびコンテンツ事業
会社設立予定と事業開始予定：2026年7月に会社設立、2026年秋から事業開始予定
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設立経緯について、講談社は「インドは世界第一位の人口を誇り、若年層の多さ、経済の成長スピードの速さとそれに伴う富裕層の増加が急激に進んでいます。新会社ではインドのこうした成長力を背景に、講談社の『進撃の巨人』『ブルーロック』などの漫画をはじめとするコンテンツのインド現地版の製造・出版・マーケティング等の出版関連事業やコンテンツ事業を行うことで、日本のエンタテインメントの市場拡大を目指します」と説明した。
会社名：Kodansha India Private Limited.
株主構成と各社の出資比率：株式会社講談社（81％）、大日本印刷株式会社（14％）、IJ Kakehashi Services Pvt. Ltd.（IJ懸け橋サービシス株式会社）(5％) Managing Director：栗田宏俊（株式会社講談社取締役）
資本金：9500万インドルピー
会社所在地：インド・デリー
事業内容：出版およびコンテンツ事業
会社設立予定と事業開始予定：2026年7月に会社設立、2026年秋から事業開始予定
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