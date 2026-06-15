36組集結、東京→名古屋巡回の夏限定展！ BACON「ペンぎょ展 2026」

記事ポイント ペンギンと金魚をテーマにした合同写真展＆イラスト物販展「ペンぎょ展 2026」が2026年7月10日（金）から東京・浅草橋で開催されます36組のクリエイターによる展示作品とグッズが集結し、名古屋への巡回展も決定していますSNS投稿で限定ステッカーが、先着でオリジナルポストカードがもらえる来場者特典も用意されています ペンギンと金魚をテーマにした合同写真展＆イラスト物販展「ペンぎょ展 2026」が2026年7月10日（金）から東京・浅草橋で開催されます36組のクリエイターによる展示作品とグッズが集結し、名古屋への巡回展も決定していますSNS投稿で限定ステッカーが、先着でオリジナルポストカードがもらえる来場者特典も用意されています

ペンギンと金魚、ふたつの生きものが織りなす涼やかなアート空間が、この夏に東京で登場します。

イベントプロデュースを手がけるBACON主催の「ペンぎょ展 2026」は、ペンギンと金魚をテーマにした写真作品やイラスト、グッズ販売を楽しめる企画展です。36組のクリエイターが参加し、展示と物販の両方で涼やかな世界観を楽しめます。

BACON「ペンぎょ展 2026」

企画展名：ペンギンと金魚の合同写真展＆イラスト物販展「ペンぎょ展 2026」会場：TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都台東区浅草橋5-27-6 5F）開催期間：2026年7月10日（金）〜7月26日（日）営業時間：平日・日曜 11:00〜17:00 ／ 土・祝日 11:00〜18:00休館日：毎週月曜日（7月20日（月・祝日）は開館）入場料：700円（3歳以下は無料）出展者：36組主催：BACON

「ペンぎょ展 2026」は、海を泳ぐペンギンと水中を舞う金魚という、異なる環境に生きる2種の生きものをテーマにした作品展です。

写真作品やアート作品を通じて、ペンギンの躍動感と金魚の優雅さが同じ空間に溶け合う世界観が展開されます。

写真・アート展示作品

展示作品には、SNSフォロワー数1.2万人を超える写真家「しのだこうき（@kokishnd）」が、世界各地のペンギンたちを収めた写真作品を出展します。

また、「中津原勇気（@goldfish_yuki）」はオランダシシガシラをはじめとする多彩な金魚をモチーフにした新作を本展で初披露します。

るるなっく

作者：るるなっく

「るるなっく（@ruru79）」の感性で表現された新作が展示されます。

くわぺん

作者：くわぺん

「くわぺん（@98pen）」による新作も登場し、それぞれ異なる切り口でペンギンと金魚の世界観が表現されます。

中津原勇気

作者：中津原勇気

中津原勇気の金魚作品は、ひれの形や色彩の個性が際立つオランダシシガシラなど多彩な品種を題材にしており、本展で初公開の新作が並びます。

水中を漂う金魚の優美な姿が、繊細なタッチで描き出されています。

限定グッズ販売

toma

作者：toma

「toma」のグッズにはステッカー（270円）、クリアファイル（660円）、アクリルキーホルダー（710円）、マスキングテープ（770円）が用意されています。

エラクロ屋

作者：エラクロ屋

「エラクロ屋」のグッズは、ペンギンと金魚の世界観を持ち帰って楽しめるアイテムです。

かず乃子

作者：かず乃子

「かず乃子」からはswing金魚耳飾り（2,310円）とマゼランペンギンモビール風耳飾り（3,300円）が登場します。

ガラス工房 Frozen Ocean

作者：ガラス工房 Frozen Ocean

ガラス細工ならではの透明感と愛らしさを表現する「ガラス工房 Frozen Ocean（@frozenocean_ruriko）」は、チャーム（3,300円）と置物（4,400円〜）を販売します。

こびとぺんぎん

作者：こびとぺんぎん

「こびとぺんぎん」はクレイシフィギュアやコウテイヒナフィギュア、情景フィギュア（子育て）などを展開します（価格未定）。

Hara Pecot sae.

作者：Hara Pecot sae.

「Hara Pecot sae.」からはアクリルクリップ（800円）、ペンギンマスコット（1,870円）、ミトン（3,100円）が販売されます。

養魚場カジコ

作者：養魚場カジコ

「養魚場カジコ」のグッズは、金魚をテーマにしたモチーフを会場で選べるアイテムです。

おぞね

作者：おぞね

「おぞね」のグッズは、アデリーペンギンのゆるい表情を生かしたアイテムが並びます。

小豆舎

作者：小豆舎

「小豆舎」のグッズは、ペンギンや金魚のモチーフを日常で楽しめるアイテムとして展開されます。

西村はる

作者：西村はる

「西村はる（@papagazyo）」は金魚図鑑クリアファイル（400円）、マスキングテープ（500円）、ペンギン図譜（800円）を出展します。

先着数量限定のオリジナルポストカードも西村はるの描き下ろしです。

書籍販売＆サイン本抽選

おぞねの書籍『でペェペェ！虚無かわいいアデリーペンギン』も会場で販売されます。購入者の中から抽選で合計6名に、サイン入り書籍がプレゼントされます。

来場者限定特典

会場内の作品は全て撮影可能です。指定ハッシュタグ「#ペんぎょ展」を付けてInstagramまたはXに投稿し、投稿画面を受付スタッフに提示すると、1日10組限定でイラストレーター「地球堂はんこ（@chikyuudouhanko）」描き下ろしの限定ステッカーがもらえます（なくなり次第終了）。

また、先着数量限定で「西村はる」描き下ろしのオリジナルポストカードも配布されます。

特典を受け取るには、公式SNSのフォローが必須となります。

特設映像スペース

特設スペースでは、ペンギン・クラゲ・イルカ・アザラシ・チンアナゴなど水族館で人気の生き物たちがランキング形式で登場する特別映像が上映されます。

大画面での上映で、愛らしい仕草や迫力ある姿が楽しめます。

「ペンぎょ展 2026」には、今回初出展となる9組を含む36組のクリエイターが集結します。会場限定グッズや新作アイテムも多数そろいます。

東京展は7月10日から7月26日まで、名古屋展は8月1日から8月16日まで開催され、それぞれ入場料700円（3歳以下無料）で入場できます。

ペンギンと金魚をテーマにした涼やかな作品やグッズを楽しめる、BACON「ペンぎょ展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京展と名古屋展の営業時間に違いはありますか？

A. 東京会場（TODAYS GALLERY STUDIO.）は平日・日曜が11:00〜17:00、土・祝日が11:00〜18:00です。

名古屋会場（TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA）は期間中を通じて11:00〜17:00です。

Q. 来場者限定の特典はどのように受け取れますか？

A. 会場内の作品を撮影し、「#ペんぎょ展」のハッシュタグを付けてInstagramまたはXに投稿後、投稿画面を受付スタッフに提示することで参加できます。

公式SNSのフォローが必須で、限定ステッカーは1日10組限定、オリジナルポストカードは先着数量限定のため、なくなり次第配布が終了します。

Q. 名古屋展の休館日はいつですか？

A. 毎週月曜日と火曜日が休館日です。

ただし8月11日（火・祝日）は開館し、8月12日（水）が振替休日となります。

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