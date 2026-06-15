普段は小顔がチャームポイントの美人猫ちゃんが、病院帰りのご褒美おやつを前にまさかの豹変をして…？必死すぎるそのお顔にキュンとすると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で74万再生を突破し、「食べ方がじょーず。ガジガジせんで偉い」「かわいいw♡」といった声があがりました。

【動画：動物病院の帰り、キジトラ猫に『ご褒美のおやつ』をあげた結果…可愛すぎる『豹変っぷり』】

人間が大好きなきいちゃん

Instagramアカウント「@kii_kijitora91」に投稿されたのは、病院帰りのキジトラの「きい」ちゃんが、ご褒美のおやつを夢中で楽しんでいる姿をおさめたリールです。

きいちゃんは、推定2～3歳で飼い主さんのもとにお迎えされた元野良猫ちゃん。野良猫だったとは思えないほど人間が大好きな甘えん坊さんで、飼い主さんの枕を占領しながら、手に一生懸命甘噛みをしてじゃれついてくることもあるのだとか。

ご褒美おやつに夢中！

そんなきいちゃんは普段、小顔がチャームポイントの美人猫ちゃんですが、先日病院の診察を頑張ったご褒美におやつをもらったときに、いつもとはひと味違うお顔を見せてくれたそうです。

飼い主さんは車の中で脱走してしまわないよう、きいちゃんが入っているリュックのチャックを少しだけ開けて、その隙間からおやつをあげることに。するときいちゃんは、そのわずかな隙間からお顔を半分ほどねじ込み、ピューレ状のおやつに一心不乱に食らい付いていたのだとか。リュックからのぞく左目は大きく見開かれ、その表情はまさに必死そのものだったといいます。

お行儀の良さは忘れません♡

それほど夢中になっていたら、ついおやつの袋に噛み付いてしまいそうなものですが、きいちゃんが袋に噛み付くことは決してなかったそう。

普段の美人さんからは想像もつかない必死な表情と、お行儀よくおやつをペロペロと舐める姿のギャップが可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

普段は整ったお顔の美人猫ちゃんのきいちゃんが見せた、いつもとは一味違う必死な姿が可愛すぎると反響を呼び、3.3万件を超えるいいねを獲得したこのリール。日本の視聴者から「びっくりしました♡」「いい子。かわいい～」といった絶賛のコメントがよせられた他に、海外の方たちからハートや笑顔の絵文字の反応が多数よせられ、国境を越えてきいちゃんの魅力が伝わる結果となりました。

Instagramアカウント「@kii_kijitora91」では、人間が大好きな元野良猫「きい」ちゃんのまったりと幸せそうにくつろぐ姿や、おもちゃで無邪気にはしゃぐ姿などをおさめた動画や写真が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@kii_kijitora91」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。