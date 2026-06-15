俳優山崎裕太（45）が、28年ぶりに連続ドラマが復活するカンテレ・フジテレビ系「GTO」（7月20日開始、月曜午後10時）に出演する。

山崎は98年版「GTO」、24年版「GTOリバイバル」に引き続き、渡辺マサル役として登場する。98年版では第1話の冒頭から登場。ゲームセンターで遊ぶ鬼塚からカツアゲしようとするも返り討ちにあい、その後、同級生・水樹ナナコのために、関係が冷え切った（生徒の）両親の部屋を隔てる壁を鬼塚がハンマーで壊す姿に感化され、鬼塚の最初の“友達”となった生徒の1人。やんちゃながらも仲間思いな一面を持ち、鬼塚と軽快なやり取りを交わしながら物語を引っ張り、視聴者からも愛された人物となった。

今夏放送の26年版では、配達員として働くマサルと偶然再会した鬼塚が、マサルの紹介で「私立誠進学園」の教員採用試験を受けることになる。かつて鬼塚に導かれ、成人となった教え子・マサルが、28年の時を経て、鬼塚が担任を務めるクラス、そして物語にどうような影響を与えていくのか、注目が集まる。

山崎は「今回は僕らの時代の『GTO』を作り上げていただいた中島（悟）監督と遊川（和彦）さんの脚本で、『GTOリバイバル』の時からより一層、“当時のGTO”感が増し増しになっていて、現場で反町さんと『これこれー！』って感じで和気藹々（あいあい）と楽しませていただいてます！」とコメント。「この現場に来ると、年齢を重ねても反町さんはやっぱり鬼塚だし、僕もマサルになるし、今作もグレートな作品になると思ってます！前作のファンの方々にたくさんのサプライズが届く作品になっていますので、ぜひ楽しんでください！」と期待を込めた。