【難解略語】「タコハイ」が何の略か分かりますか？　飲んだことあるのに知らなかった…

突然ですが、「タコハイ」が何の略か知っていますか？

意外と知らない人多数！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「多幸（たこう）ハイボール」でした！

「こだわり酒場のタコハイ」は、サントリーの「こだわり酒場」ブランドから2023年3月に登場した缶入りのプレーンサワーです。

「タコ」という言葉から海のタコを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実はタコは一切入っていません。「タコ」の由来は「多幸（たこう）」、すなわち幸福が多いことを意味する言葉で、「飲む人によりよい晩酌時間をお届けしたい」というサントリー開発チームの想いが込められています。

味わいの特徴は、サントリー独自開発の焙煎麦焼酎をベースに使った点にあります。甲類焼酎やウォッカを使う一般的なサワーとは異なり、ほのかな麦の香ばしさとさわやかな柑橘の香りが楽しめます。甘味が少なくクセのないすっきりした飲み口で、さまざまな料理と相性が良いのも人気の理由です。

2023年の発売直後から大きな話題を呼び、わずか2カ月ほどで年間販売計画の7割を達成するほどのヒット商品となりました。缶タイプのほか、炭酸水で割って使う「タコハイの素」もあり、濃さを自分好みに調整できます。また、梅浸漬酒を加えた〈つぶれ梅〉など、バリエーションも広がっています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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