＜速報＞渋野＆勝はイーブンパーで折り返し 古江＆西村が首位に2打差、岩井姉妹は3打差追走中/米女子ダブルス戦
＜ダウ選手権 最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、最終ラウンドが進行している。この日は良いほうのスコアを採用するフォアボール形式で争われる。
【写真】大バズリ中！ 渋野＆勝の『好きすぎて滅！』
日本勢最上位で迎えた、3年連続でタッグを組む渋野日向子＆勝みなみのチーム『HinaMina』が前半9ホールを終えた。ともにチャンスにつけるシーンが多いも、惜しいパットが続く展開に。前半はイーブンパーとし、トータル7アンダー・12位タイで後半へ向かった。古江彩佳＆西村優菜のチーム『Minis』が、後半12番を終えてスコアを6つ伸ばし、トータル11アンダー・4位タイで日本勢最上位。首位とは2打差から追いかける。同組の岩井明愛＆岩井千怜の姉妹チーム『Aki＆Chizzy』はトータル10アンダー・5位タイにつけている。畑岡奈紗＆コ・ジンヨン（韓国）ペアはトータル5アンダー・25位タイでプレー中だ。トータル13アンダー・首位にジーナ・キム＆ヤナ・ウィルソン（ともに米国）、チェ・ヘジン＆キム・ヒョージュ（ともに韓国）。トータル12アンダー・2位にイム・ジンヒ＆イ・ソミ（ともに韓国）が続いている。賞金総額は330万ドル（約5億2400万円）。優勝ペアには40万2691ドル（約6400万円）がそれぞれに贈られる。
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