

MISS MERCY

スターダストプロモーションに所属する女性7人組ダンスボーカルグループのMISS MERCY（ミスマーシー）が、今秋、テイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることが決まった。6月14日に東京「I‘M A SHOW」で行われた7thワンマンライブ「Be REBORN」で発表された。また7月25日にはフリーイベント「Be The ???」を開催することも発表された。

【写真】MISS MERCYメンバーソロカット

MISS MERCYはスターダストプロモーションのモデル部門に所属する女性タレントから選抜されたメンバーが、およそ4年間のボーカル、ダンスレッスンを経て2022年3月に結成。デビュー曲の『Cinderella』は男性５人組ダンス＆ボーカルグループ、Da-iCEのパフォーマー・工藤大輝が手掛けたことでも話題になった。そしてこのたび、今年2026年の秋にテイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることが決まった。

メジャーデビュー決定に際して、SARAは「ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました！どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたMirror（ファンネーム）の存在があったから走り続けることができました。ここまで支えてくださり応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。」とコメント。

また昨年7月に開催されたワンマンライブで新メンバーとしてグループに加入したKARENは、「MISS MERCYは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います。」と喜びを語った。

一方でテイチクエンタテインメントのMISS MERCY担当スタッフも「音楽を通してさまざまな表現に挑戦していけることを心から楽しみにしています。」と期待を寄せている。

また、メジャーデビュー発表後には、MISS MERCY公式Instagramの過去のフィード投稿が全て非公開となり、公式YouTubeには謎の白いサムネイルの動画が表示された。なお、YouTubeの動画は6月26日から順次公開予定となっており、「Be REBORN」と題したワンマンライブを経て、彼女たちがどのように生まれ変わっていくのか今後の動きに注目が集まる。

MISS MERCYメンバーコメント

MIYU「私達の夢だったメジャーデビューを叶えられて本当に嬉しいです！これをきっかけに私達を知ってくださる方との新しい出会いが増えることを楽しみにしています！世界中の人にMISS MERCYを届けられる存在になれるよう全力で走り続けるので、これから始まる私たちの物語も楽しみにしていてください！」

SARA「ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました！どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたMirror（ファンネーム）の存在があったから走り続けることができました。ここまで支えてくださり応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。」

SHUKA「メジャーデビューが決定した時、私は素直に嬉しい気持ちでいっぱいでした。このMISS MERCYという活動に本気で向き合い続けてきたからこそ心から喜ぶことができたのだと思います。これからも7人でたくさんの壁を乗り越えながら、さらに成長していきたいと思います。」

ION「今まで携わってくだったすべての方々に感謝の気持ちを伝えたいです。誰か一人でも欠けていたらこのスタートラインにすら立てていなかったかもしれません。ここからが本当のスタートだと思っています。より多くの方を幸せにできるようにこれからも全力で私たちの音楽を届けます!!」

YUKI「MISS MERCYは、パフォーマンスを通して誰かの背中を押せる存在になりたいと思っています。この記事を読んでくださった皆さんに、ぜひ一度ライブを直接見ていただきたいです。これからも7人で力を合わせ、より多くの方に愛されるグループを目指して頑張ります。」

KAREN「私は約1年前にMISS MERCYへ加入しました。活動の中で、MISS MERCYは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います。これからもっと多くの方へMISS MERCYの音楽や想いを届けていきたいです。」

COCONA「メジャーデビューは、デビュー当時からずっと目指してきた夢でした。今の音楽業界に新しい風を吹かせ、時代を席巻していくグループになれるよう、この7人で挑戦し続けていきます。ぜひ期待していてください。」

【テイチクエンタテインメントMISS MERCY担当スタッフコメント】

メジャーデビュー決定を伝えた際に見せてくれたメンバーの輝く笑顔は、私たちにとっても忘れられない瞬間となりました。スタダ史上「最強にかわいくて」「最高にかっこいい」彼女たちと、これから音楽を通してさまざまな表現に挑戦していけることを心から楽しみにしています。MISS MERCYが持つ圧倒的なビジュアルとパフォーマンスを武器に、まだ見ぬ大きなステージへ一歩ずつ夢を実現していきたいと思います。