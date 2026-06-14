6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。初日の夕食タイムで、広告代理店勤務のイケメンモデルが24歳美女へ直球アプローチを仕掛け、波乱の展開となる一幕があった。

【映像】イケメンモデルの直球アプローチ（実際の映像）

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

顔合わせを終えた夜、男性陣は夕食を共にする相手として「ガール棟」か「レディ棟」のどちらかを選択することに。女性たちは自分たちのヴィラに男性が来てくれるか不安な表情で待ちわびていたが、無事に男性たちが到着すると安堵の歓声を上げた。

夕食の席では早くも激しい恋の駆け引きがスタート。ガール棟を選んだ広告代理店勤務とモデルを兼業する30歳のキョウヘイは、コミュ力が高く登場時から女性陣の視線を集めていた爽やかモテ男。彼は、学生時代に「1日で4人に告白された」という無双モテ伝説を持つ24歳の動画クリエイター・マホを2ショットに呼び出した。

キョウヘイはマホに対し、「全女子の中で、一番もうちょっと知りたいので呼び出させていただきました」とストレートに好意を伝達。さらに「あと、俺たぶん変えないです」と、初日からの一途宣言を飛び出させた。

キョウヘイの直球すぎるアプローチに、コミュ力モンスターの異名を持つマホも「えぐいって！」と照れ隠しをしつつも大慌て。スタジオの藤森慎吾も「おいおい、まだ1話だぞ！」と、あまりにもストレートかつ急展開にタジタジとなっていた。

その後もキョウヘイは「95%は多分変わらんと思う。マジで」と落ちついた表情で告白。「ファーストインプレッションでどんな人かわかる」と最初から好意を抱いていたことを告げると、マホも「ありがとうございます。めっちゃ嬉しい」と笑顔に。初回からまさかのカップル成立かのような雰囲気となったが、今後の二人がどのような展開となるのか期待されるスタートとなった。