マイユニバースは競争中止、急性心不全で死亡

競馬・第６７回宝塚記念（ＧＩ）（１４日・阪神）――２番人気のメイショウタバルが１番人気のクロワデュノールをクビ差で振り切り、父ゴールドシップなどに続く３頭目の連覇を達成した。

騎手の武豊はこのレース最多の６勝目で、中央ＧＩの最年長勝利記録を更新した安田記念に続き、２週連続のＧＩ制覇。石橋守調教師（栗東）はこの競走２勝目。３着は３番人気のダノンデサイルだった。６番人気のマイユニバースは競走を中止し、急性心不全のため息を引き取った。

レース１５分前に突如、強い雨が降り、良馬場から重馬場に。騒然とする６万人余りのファンをよそに、武豊は「嫌な気持ちはしなかった」。コンビを組むメイショウタバルはこの馬場を苦にしない。逃げ切った昨年とは違って２番手で折り合いをつけ、最後の直線でＧＩ３連勝を狙ったクロワデュノールを抑え込んだ。武は「昨年だったら（逃げないと）もろさがあった。強くなっている」と成長をたたえた。秋には仏ＧＩ、凱旋門（がいせんもん）賞への挑戦も視野に入る。「胸を張ってフランスへ行けると思う」。レース直後、そう語った時には恵みの雨はほぼやんでいた。