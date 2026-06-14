第７４回府中牝馬ステークス・Ｇ３は６月２１日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。

ヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）の前走は手術明けで、間隔がかなり空いていたぶんテンションは高かったが、直線は２着馬の猛追を振り切ってリステッドを勝利。改めて高い能力を示した。２０００メートルで２勝を挙げ、フローラステークスでの２着もある。距離延長はむしろプラスで、重賞初制覇を達成して今後の飛躍につなげたい。

ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）はＧ１初挑戦だった前走のヴィクトリアマイルは６着に終わったが、上位２頭はＧ１馬で３着とは０秒１差。結果は出せなかったが牝馬同士なら上位の力があることを証明した。東京の芝１８００メートルは２、４、５、１、１着。好相性の舞台で重賞２勝目を狙う。

コガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は前走の福島牝馬ステークスで２４年のクイーンステークス以来となる重賞２勝目を挙げた。いずれも小回りコースでの重賞Ｖだが、当舞台ではスイートピーステークス勝ちを含めて２戦２勝。久しぶりの東京にも対応は可能だ。

エストゥペンダ（牝４歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）は３歳時に重賞で３、３、４、５着。昇級は形だけで持ち味である決め手が生きる展開なら、チャンスは十分にある。