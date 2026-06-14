猫が見せる「亡くなる直前」のサイン5選

1.食事や水をまったく摂らなくなる

亡くなる直前になると、体の機能が徐々に止まっていくため、エネルギーを必要としなくなります。大好物だったおやつを目の前に出しても、全く興味を示さなくなることが多いです。

無理に食べさせようとすると、かえって体に負担をかけたり、喉に詰まらせたりして苦しめる原因になるため、本人の意思に任せるようにしましょう。

2.暗くて狭い場所に隠れようとする

猫は体が動かなくなると、敵から身を守るために本能的に静かで暗い場所に身を隠そうとします。

家具の隙間や押し入れの奥などに入り込んで出てこなくなるのは、決して飼い主を嫌っているわけではありません。

野生の血が残っている証拠であり、誰にも邪魔されずに心を落ち着かせたいという猫なりの意思表示です。

3.体温が下がり、耳や足先が冷たくなる

心臓の働きが弱くなることで、血液を体の隅々まで送ることが難しくなっていきます。そのため、触ったときに耳の後ろや肉球、足の先端が明らかに冷たく感じられるようになります。

体全体の温度も下がるため、猫の体が固く冷たく感じられることが増えます。命の終わりが近づいているとても分かりやすいサインのひとつです。

4.呼吸の仕方が変わる

健康なときのような静かな呼吸ではなく、お腹を大きく上下させるような苦しそうな呼吸に変わることがあります。

また、口をハアハアと開けて息を吸う「口呼吸」を始めたり、喉がゴロゴロ、ヒューヒューと鳴ったりすることもあります。

呼吸のペースが不規則になり、浅くて速い呼吸を繰り返すようになるのも特徴です。

5.毛並みが悪くなり、グルーミングをしなくなる

猫は体調が悪くなると、自分の体を舐めて整える「グルーミング」をする元気がなくなります。

そのため、毛がバサバサになったり、毛並みが乱れてまとまらなくなったりします。自分で毛づくろいができない状態は、体力が限界を迎えているサインです。

体全体の艶がなくなり、だるそうに寝ている時間が長くなります。

サインに気づいたとき飼い主にできるケア

無理に食べさせず、水分補給をやさしく手伝う

食欲がないときに無理やり口にご飯を押し込むのは、猫にとって大きなストレスになります。

水も自力で飲めない場合は、水で濡らしたガーゼや綿棒で優しく口元や歯茎を湿らせてあげるだけで十分です。

喉を潤すだけでも喉の渇きによる不快感を和らげることができるため、猫の様子を見ながら優しく行いましょう。

お気に入りの場所を温かく、清潔に保つ

体が冷えやすくなっているため、いつも寝ているベッドに柔らかい毛布を敷いたり、ペット用の湯たんぽを置いたりして優しく温めてあげてください。

また、寝たきりになるとおしっこを漏らしてしまうこともあるため、オムツをつけたり、ペットシーツを敷いて汚れたらすぐに替えて、常に体が汚れない清潔な状態を維持してあげましょう。

大きな声を出さず、静かで安心できる環境を作る

最期の時間を過ごす場所は、テレビの音がうるさい場所や人の出入りが激しい場所を避け、家の中で一番静かな部屋を選んであげてください。

大きな声を出すと猫がびっくりして休めなくなってしまいます。部屋の照明も少し暗めにして、外の騒音が聞こえないような、落ち着いて眠れる空間を作ることが大切です。

体を優しくなでたり、声をかけたりして安心させる

猫は耳が最後まで聞こえていると言われています。そのため、優しく名前を呼びかけたり、「大好きだよ」「ありがとう」と声をかけたりしてあげてください。

また、猫が嫌がらないようであれば、頭や顔の周りを優しく撫でてあげると、飼い主の温もりを感じてとても安心し、リラックスして過ごすことができます。

愛猫との最期を後悔なく過ごすための心構え

愛する家族である猫との別れを想像するのはとても辛いことですが、いつか必ずその時はやってきます。

悲しみに暮れるだけでなく、最期の時間をどのように過ごすかを事前に考えておくことで、お見送りしたあとの後悔を減らすことができます。

残されたわずかな時間は、猫にとっても飼い主にとっても、これまでの感謝を確かめ合うためのとても貴重で温かい時間になるでしょう。

病院で最期を迎えるのか、住み慣れた我が家でお見送りするのかを、あらかじめ家族や獣医師と話し合っておくことも重要です。延命治療をどこまで希望するのかを決めておくことで、いざというときに慌てずに対応できます。

何が猫にとって一番幸せなのかを最優先に考え、今の姿をしっかり目に焼き付けながら、一分一秒を大切に過ごす心の準備を整えていきましょう。

まとめ

猫が見せる最期のサインを早く見つけることは、苦痛を和らげ、お別れの心の準備をするためにとても大切です。

何より大切なのは、飼い主がいつも通りそばにいて笑顔で見守ってあげることです。大好きな飼い主の存在こそが、猫にとって最期まで一番の安心であり、最高のプレゼントになります。

(獣医師監修：葛野宗)