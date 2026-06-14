TVアニメ『盗掘王』放送＆配信情報公開！メインビジュアル第2弾＆第2弾PV公開！ED主題歌はQWER「To Be Continued」に決定！

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2026年7月8日(水)よりフジテレビ「B8station」にて放送が決定している、地獄から這い上がった復讐の化身が、神話の力を「盗み」尽くして敵を討つ異能力アクション、TVアニメ「盗掘王」のメインビジュアル第2弾と第2弾PVが公開された。

メインビジュアル第２弾では不敵な笑みを浮かべ、遺物を構える主人公の・剛力遼河(CV細谷佳正)に加え、周囲を固める主要キャラクターたちも、それぞれの決意や緊迫感を漂わせる表情を見せ、これから始まる壮大な遺物争奪戦の幕開けを予感させるビジュアルとなっている。

またED主題歌がOP主題歌に引き続き大人気韓国ガールズバンド「QWER」が歌う「To Be Continued」に決定。アーティストコメントも到着した。

＜QWER コメント＞



本当にありがたいことに、アニメ『盗掘王』のオープニングに続き、エンディングでも私たちQWERがご挨拶させていただくことになりました。カリスマ性あふれるオープニング曲『SHOW DOWN』とは異なり、エンディング曲の『To Be Continued』は、爽やかさと輝かしい明日を期待させるような胸の高鳴りが魅力的な楽曲です。「つづく」というタイトルの意味のように、毎話視聴者の皆様の心をワクワクさせるアニメ『盗掘王』のストーリーにも、ぜひ多くの関心をお願いいたします。

●作品情報

TVアニメ『盗掘王』

2026年7月8日(水)より

フジテレビ「B8station」ほかにて放送開始

フジテレビ 7月8日より 毎週水曜 25時15分〜

関西テレビ 7月9日より 毎週木曜 26時45分〜

東海テレビ 7月13日より 毎週月曜 26時15分〜

BSフジ(182ch) 7月14日より 毎週火曜 23時30分〜

北海道文化放送 7月14日より 毎週火曜 24時40分〜

配信情報

各配信サイトでも順次配信予定

※放送・配信日時は予告なく変更になる可能性がございます。

＜INTRODUCTION＞

2025年――世界各地に謎の「墓」が出現し、人々を混乱に陥れる。

「墓」の中に存在する「遺物」は所有者に異能力を与え、それを利用して財を成す者たちも現れた。

「遺物」から得た異能力を使い、「墓」の盗掘で稼いでいた剛力遼河は、雇い主・大河原泰政の裏切りにより「墓」の中で死の淵へと追い詰められる。

その命を救ったのは、突如語りかけてきた「カラスの遺物」。

気がつくと15年前の2025年にタイムスリップしていた――！

大河原への怒りを滾らせ、これまでの記憶と知識を武器に、富や権力を手にしたすべての支配者たちに牙を剥く遼河！

「遺物」で世界の頂点へ駆け上がり、真の“盗掘王”となる男の大逆転人生が幕を開ける―――!!

【STAFF】

原作：3B2S,Yuns(REDICE STUDIO),SAN.G

キャラクター原案： P-crush(3B2S studio)

監督：Woo Seung Wook

シリーズ構成：Woo Seung Wook

キャラクターデザイン：Lee Hyun Joung

総作画監督：Lee Hyun Joung, Heo Hyung Jun

色彩設計：Hwang Jee Sun

美術監督：Kang Seung Chan

美術設定：Bong Ha Gwon, Jang Ju Hyeon, Kim Seung Heui

撮影監督：Jung Joo Ri, Lee Kwan Hyeong, Song Mi Youn

音響監督：Yoon Gun, 小泉紀介

音楽：Kim Ju Young

アニメーション制作： STUDIO EEK

製作：Tomb Raider King Partners

＜日本語吹き替え版＞

翻訳： 福留友子

編集： 福田恵悟(Imagica EMS)

音響制作：dugout

【CAST】

剛力遼河:細谷佳正

アイリーン・ホルトン:早見沙織

柳 孝太郎：入野自由

大河原泰政:諏訪部順一

呉羽 昇：岡本信彦

キイラ・クラーク：甲斐田裕子

©3B2S, Yuns(REDICE STUDIO), SAN.G/Tomb Raider King Partners

関連リンク

TVアニメ『盗掘王』公式サイト

https://tombraiderking-pr.com/