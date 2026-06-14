昨年、アイドルグループを卒業し、現在は女優として活動中の佐々木ほのか。あっという間だったというソロになってからの1年を振り返ってくれた。

「一人で活動するようになっていちばん変わったなって思うことは、人と関わるようになったこと。アイドルのころはメンバーが一緒にいてくれたので頼りっきりだったのですが、今は自分だけで道を切り開かなければいけない。だからこそ、共演者さんをはじめ、たくさんの人と関わるように意識しました。あと、マネージャーさんからは『苦手なことにも前向きに取り組むようになったね』と言われるようになりました（笑）」

20歳になり、まだまだ成長中の彼女の目は希望に輝いている。

「今年は今できる最善のことをきちんとやっていきたいです。そのうえで、今の年齢だからこそ挑戦できる学生役などを演じてみたいです」

6月26日には映画初出演作『死神バーバー』が公開される。

「映画では美容師を演じさせていただきました！ 役としても新鮮でしたし、映画出演も初めてなので勉強になることばかりでした。公開が楽しみですが、ちゃんと演じられているか、少し緊張もしています（笑）」

ささきほのか

20歳 2006年1月30日生まれ 福岡県出身 T156 昨年、アップアップガールズ（2）を卒業し、現在は女優として活動。6月26日から公開の映画『死神バーバー』に近藤役として出演。そのほか最新情報は、公式X（@HONOKA130SASAKI）、公式Instagram（@honoka130sasaki）にて

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写真・U-YA

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・佐藤ありさ（GiGGLE）