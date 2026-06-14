理科大卒モデル、夏野菜＆薬味たっぷりの「あじきゅーらいす」披露「お店に出てくるレベル」「夏バテ予防にぴったり」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が6月12日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳理科大卒モデル「お刺身たっぷりで豪華」鯵＆きゅうりたっぷりのワンプレートごはん
村上は「過ごしやすい季節で嬉しい」とつづり、街角での自身のソロショットや手料理など、写真を複数枚を投稿。サラダにアボカド、目玉焼きにパン、オレンジと栄養満点なワンプレート料理や、あじの刺身ときゅうり、ご飯、薬味を盛り付けたプレートを披露した。いずれも野菜をたっぷり使ったヘルシーな料理となっており、村上は「あじきゅーらいす本当に美味しくできてしまった、、、夏野菜と薬味がたまらない、、、」と料理を絶賛している。
この投稿に「ヘルシーで素敵」「器までこだわってますね」「お刺身たっぷりで豪華」「お店に出てくるレベル」「あじきゅーらいす美味しそう」「夏バテ予防にぴったりですね」「可愛くて料理上手だなんて最強ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳理科大卒モデル「お刺身たっぷりで豪華」鯵＆きゅうりたっぷりのワンプレートごはん
◆村上愛花、ワンプレートのオシャレ＆ヘルシー料理披露
村上は「過ごしやすい季節で嬉しい」とつづり、街角での自身のソロショットや手料理など、写真を複数枚を投稿。サラダにアボカド、目玉焼きにパン、オレンジと栄養満点なワンプレート料理や、あじの刺身ときゅうり、ご飯、薬味を盛り付けたプレートを披露した。いずれも野菜をたっぷり使ったヘルシーな料理となっており、村上は「あじきゅーらいす本当に美味しくできてしまった、、、夏野菜と薬味がたまらない、、、」と料理を絶賛している。
◆村上愛花の投稿に反響
この投稿に「ヘルシーで素敵」「器までこだわってますね」「お刺身たっぷりで豪華」「お店に出てくるレベル」「あじきゅーらいす美味しそう」「夏バテ予防にぴったりですね」「可愛くて料理上手だなんて最強ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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