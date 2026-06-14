日向坂46『7回目のひな誕祭』映像作品化決定 ジャケット写真・特典映像も発表
日向坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」in 横浜スタジアム』が8月5日に発売されることが決定した。
【画像】『7回目のひな誕祭』ジャケット写真4種一覧
“7回目のひな誕祭”は今年の4月4日・5日に横浜スタジアムで開催されたグループ結成7周年ライブで、2日間で計約7万人を動員。「ひな誕祭」としては初めてサブタイトルが付いており、初めて生バンドを入れてのライブとなり、メンバーによる楽器演奏も見どころとなった。
本編は17thシングル「Kind of love」表題曲の選抜発表と初パフォーマンスも行ったDAY2の模様を完全収録しており、完全生産限定盤に付属される特典映像には、DAY1の日替わり楽曲や大雨の中熱狂を呼んだ楽曲を含むボーナストラックとライブに向けての様子やリハーサル、当日の裏側などを追った特典映像“Behind the scenes of 7回目のひな誕祭”が収録される。完全生産限定盤は数量限定のBOX仕様となり、ポストカードやフレークステッカーも封入される。
【画像】『7回目のひな誕祭』ジャケット写真4種一覧
“7回目のひな誕祭”は今年の4月4日・5日に横浜スタジアムで開催されたグループ結成7周年ライブで、2日間で計約7万人を動員。「ひな誕祭」としては初めてサブタイトルが付いており、初めて生バンドを入れてのライブとなり、メンバーによる楽器演奏も見どころとなった。