新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』7月4日(土)より放送開始！メインビジュアル＆主題歌＆番宣CM2種 解禁！

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アニプレックスとアニメーション制作スタジオ・A-1 Pictures / Psyde Kick Studioによる新作オリジナルＴＶアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』の放送情報が決定した。7月4日(土)よりTOKYO MX／BS11ほかにて放送開始。配信はABEMA・dアニメストアにて最速配信決定、ほか各配信プラットフォームにて順次配信決定した。

さらに、OPテーマとEDテーマの各音源を使用した番宣CM２種、キャラクターデザイン・総作画監督の牧野和俊によるメインビジュアルが解禁された。

あわせて本作の主題歌情報が解禁。OPテーマは、二人組音楽ユニット NOMELON NOLEMON による「ユラリユレル」に決定！EDテーマは、4人組ロックバンド Aooo による「DAYS!」に決定した。

さらに、両主題歌を手掛けるツミキからコメントも到着。初解禁となるOPテーマとEDテーマを使用した、番宣CM２種が公開された。

＜主題歌作詞作曲担当：ツミキ コメント＞

NOMELON NOLEMON、Aooo共に自らが立ち上げた音楽チームですが、それぞれ全く異なるアプローチで活動してきました。そんな中、このようなお話を頂きまして、なんだか交わらないはずの線が交わるような、不思議な感覚に私自身もわくわくしています。

“サーカス”と”歌”はどこか似た性質を持っています。人間の限界に挑戦する、フィジカル的な側面と、そこに宿る魂や熱量で心を震わせる、精神的な側面。NOMELON NOLEMON、Aoooそれぞれのメンバーとして、これまでの活動で目にしてきたもの、感じてきたものを”サーカス”そしてTVアニメ”グロウアップショウ”になぞらえて楽曲を制作しました。両アーティストそれぞれのサウンド、歌詞の違いや、共通点も楽しみながらお聴きいただけると幸いです。

●楽曲情報

OPテーマ

「ユラリユレル」

NOMELON NOLEMON

作詞・作曲・編曲 : ツミキ

（Echoes/Sony Music Entertainment (Japan) Inc.）

＜NOMELON NOLEMON プロフィール＞



2021年デビュー。クリエイター・ツミキとSSW・みきまりあの二人組音楽ユニット。

ノイジーで尖った音像と、誰もが受け入れられるポップさを両立した独創的な音楽性で注目を集め、2ndアルバムの表題曲としてリリースした「SAYONARA MAYBE」はTikTokをはじめとしたコンテンツでバイラルヒットを記録。

2024年に楽曲「水光接天」でTVアニメ 『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱』第1クールのエンディングテーマを務め、2025年には『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌として「ミッドナイト・リフレクション」「きえない」「HALO」と3曲を書き下ろし話題になるなど、年々その存在感を強めている。

EDテーマ

「DAYS!」

Aooo

作詞・作曲：ツミキ

編曲 : Aooo（Echoes/Sony Music Entertainment (Japan) Inc.）

＜Aooo プロフィール＞



元・赤い公園のボーカルで、ソロアーティストとして活動する石野理子(Vo)、「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」など4桁万回再生越えのボカロ曲を複数持ち、本人歌唱のライブでは各地のフェスで入場規制を連発するすりぃ(Gt)、YOASOBIやももいろクローバーZなどのサポートを務め、Coachellaや東京ドームといった大舞台の経験も豊富な新世代女性ベーシスト・やまもとひかる(Ba)、「フォニイ」、「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」(MAISONdes)、「ビビデバ」(星街すいせい)など数多くのヒット曲を手掛けるツミキ(Dr)という、それぞれが確固たる実績を持つ4人によるロックバンド。

2025年12月開催の東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』はチケット即完売、2026年5月より開催の『Aooo Live Tour “RINGRING”』は初の海外単独公演となった台北・ソウル含む全9か所がソールドアウト。

6月3日(水)には２nd Album『Rooom』をリリースし、11月22日(日)には日本武道館でのワンマンライブ『Budoookan』も開催する。

●作品情報

『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』

7月4日（土）24:00より放送開始！

TOKYO MX 2026年7月4日（土）24:00〜

群馬テレビ 2026年7月4日（土）24:00〜

とちぎテレビ 2026年7月4日（土）24:00〜

BS11 2026年7月4日（土）24:00〜

テレビ愛知 2026年7月4日（土）26:25〜

MBS 2026年7月5日（日）25:20〜

AT-X 2026年7月10日（金）21:30〜（※リピート放送：毎週火曜9：30〜／毎週木曜15：30）

※放送日時は変更となる可能性がございます

ABEMA・dアニメストアにて最速配信 ／ ほか各配信プラットフォームにて順次配信

＜イントロダクション＞

昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、サーカスが娯楽の中心として、人々の生活に溶け込む時代。

最高峰のサーカス団のみが参加を許される、世界の祭典「キルクスコレクション」への出場を懸け、数多くのサーカス団が日本各地を移動しながら公演を行い、日々しのぎを削っている。

舞台は、団長の麻利(まり)亜(あ)が率いる「ひまわりサーカス」。

万年金欠に悪戦苦闘しながら、各地で巡業を行っている「ひまわりサーカス」の元に、とある事情でサーカスの天才・鶴巻(つるまき)瑞佳(みずか)がやってくる。

個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か……

夢追う少女たちが描く唯一無二のサーカスショウ、開演！

【キャスト】

鶴巻瑞佳（つるまき みずか）：野田朋花

川澄桜翔（かわすみ おうか）：黒崎しおり

吾野伊万里（あがの いまり）：小山内怜央

五十土五十鈴（いかづち いすず）：安堂ななこ

由良 葵（ゆら あおい）：楠木ともり

由良 茜（ゆら あかね）：夏吉ゆうこ

酒匂 雫（さかわ しずく）：鎌倉有那

スヴェトラーナ：岩橋由佳

間宮 凛（まみや りん）：茅野愛衣

麻利亜（まりあ）：釘宮理恵

【スタッフ】

原作：キルクスコレクション協会

監督：亀井幹太

キャラクター原案：深崎暮人

シリーズ構成：菊池たけし

キャラクターデザイン・総作画監督：牧野和俊

助監督：郄橋さつき

アクション監修：稲田正輝

絵本デザイン・エフェクトデザイン：まつもとあやね

時代考証：山田順子

イメージボード：六七質

美術監督：橋本 巧

美術設定：綱頭瑛子

美術レイアウト：平義樹弥

色彩設計：ホカリカナコ

CG監督：神田瑞帆

撮影監督：青嶋俊明

編集：坪根健太郎

音響監督：藤田亜紀子

音楽：菅野祐悟

制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio

OPテーマ「ユラリユレル」

アーティスト：NOMELON NOLEMON

作詞・作曲・編曲 : ツミキ

（Echoes/Sony Music Entertainment (Japan) Inc.）

EDテーマ「DAYS!」

アーティスト：Aooo

作詞・作曲：ツミキ

編曲 : Aooo

（Echoes/Sony Music Entertainment (Japan) Inc.）

©キルクスコレクション協会／「グロウアップショウ」製作委員会

関連リンク

『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』公式サイト

https://growupshow.com