

左から今村聖奈、太田ゆか（C）MBS

「日曜日の初耳学」6月14日（MBS／TBS系22時〜）放送回は、JRA騎手の今村聖奈氏と日本人初の女性サファリガイド・太田ゆか氏が登場。世界を相手に常識を打ち破る、新時代の女性カリスマ2人の「覚悟」と「未来」が炸裂する60分。

今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアー。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画【リモートインタビュアー】。今回は、若くして世界の第一線で闘う2人の女性カリスマ、JRA騎手の今村聖奈と、日本人初の女性サファリガイド・太田ゆかが登場！ スタジオ陣も驚愕した彼女たちのリアルな現在地を、MCの林修やゲスト陣が深掘りする。

日本人女性騎手初“GI制覇”を遂げた騎手・今村聖奈、競馬界の未来に見据える“壮大な目標”

林修が「競馬界の偉人」と熱弁を振るう、JRA所属の騎手・今村聖奈が登場。今年5月24日のGIレース「オークス」にて、ジュウリョクピエロ（愛称・ピエちゃん）を駆り、JRA女性騎手として史上初となるGI制覇という歴史的偉業を達成した時代のカリスマだ。レース直後、馬名の由来となった伊坂幸太郎の小説『重力ピエロ』が全国の書店で品切れを起こし、出版社に注文が殺到したという異例の社会現象のウラ側を本人が語る。

社会の競馬界で、22歳にして頂点へ登りつめた強さの根幹に迫るため、彼女がレース中に装着していた大バズり中の「ジョッキーカメラ映像」を本人が特別解説！時速60kmを超える極限状態の中、他のジョッキーに対して「いるよ！」と声を張り上げ意思表示する緊迫の瞬間や、怪我を伴うレベルで飛んでくる泥の衝撃など、誰も知らない驚異の景色を徹底解剖する。

さらに、実の父親であり元JRAジョッキーでもある今村康成氏からサプライズコメントが到着！ 身内だからこそ知る今村の「異常なまでの負けず嫌いな性格」や、幼少期からの驚きのエピソードを次々と暴露され、さすがの今村聖奈も思わずタジタジに!? スタジオも大爆笑に包まれる中、最後には今村が競馬界の未来を見据えた「今後の壮大な目標」を熱く宣言。彼女が突き進むパッションの神髄が明らかになる！

日本人初の女性サファリガイド・太田ゆかと体感する大迫力リモートツアー！

南アフリカ唯一の日本人女性サファリガイド・太田ゆかが広大な国立公園から命がけの生中継。間近に迫る巨大な野生キリンの出現にスタジオ陣は「生キリンだ！」と大興奮。さらに、アジアの闇市場で高値で取引されるサイのツノを目当てにした悲痛な密猟を80％激減させた、命がけの「除角（ツノ切り）保護活動」の最前線を告白。現在は日本人経営の豪華な「プール付きプライベートロッジ」をオープンさせ、「安心して最高の自然を体験してほしい」という次なる壮大な夢を語り、林修らを深く唸らせた。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送

2026年６月１４日（日）22時00分〜22時54分 OA

◆出演者

[ＭＣ]林修、大政絢

[ゲスト] 大家志津香、澤部佑（ハライチ）、高橋成美、田村淳、寺田心、中島健人

[リモート出演] 今村聖奈、太田ゆか、今村康成