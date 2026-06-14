男子4×200mフリーリレーで香川県記録を更新した高松工芸

【香川県高校総体2026】6月14日、香川県立総合水泳プールで競泳競技の２日目が行われました。男子4×200mフリーリレーでは高松工芸が香川県新記録をマーク、第1泳者の平田統也選手（2年）は男子200m自由形の県記録を更新しました。平田選手は、100m自由形と100m背泳ぎ、4×100ｍのメドレーリレーでも優勝し、前日の4×100mフリーリレーと合わせて大会5冠となりました。

【13日の結果】
■男子
〈100ｍ自由形〉
　1位　平田統也（高松工芸 2年）　52秒84

〈100ｍ背泳ぎ〉
　1位　平田統也（高松工芸 2年）　56秒45

〈100ｍ平泳ぎ〉
　1位　国重侑希（高松工芸 3年）　1分04秒28

〈100ｍバタフライ〉
　1位　白井惺（丸亀城西 2年）　56秒88

〈200ｍ個人メドレー〉
　1位　髙橋一心（高松工芸 1年）　2分11秒11

〈4×200ｍフリーリレー〉
　1位　高松工芸　7分39秒87　※香川県新記録
（平田統也・徳田崇真・和田涼太郎・国重侑希）
※第1泳者の平田は1分52秒15で男子200m自由形の香川県新記録

〈4×100ｍメドレーリレー〉
　1位　高松工芸　3分53秒17　※大会新記録
（平田統也・国重侑希・髙岡奏・徳田崇真）

■女子
〈100ｍ自由形〉
　1位　細川初希（高松工芸 2年）　1分02秒57

〈100ｍ背泳ぎ〉
　1位　尾上鈴奈（英明 2年）　1分07秒03

〈100ｍ平泳ぎ〉
　1位　湯川真凛（坂出 3年）　1分12秒56

〈100ｍバタフライ〉
　1位　近藤千尋（香川中央 1年）　1分04秒74

〈200ｍ個人メドレー〉
　1位　上原愛未（高松商 2年）　2分24秒79

〈4×200ｍフリーリレー〉
　1位　高松工芸　9分03秒30
（大下ひなた・浪越仁心・占部磨紀・細川初希）

〈4×100ｍメドレーリレー〉
　1位　坂出　4分35秒21
（松田奈々・湯川真凛・引田杏香・平松莉央）