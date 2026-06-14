

男子4×200mフリーリレーで香川県記録を更新した高松工芸

【香川県高校総体2026】6月14日、香川県立総合水泳プールで競泳競技の２日目が行われました。男子4×200mフリーリレーでは高松工芸が香川県新記録をマーク、第1泳者の平田統也選手（2年）は男子200m自由形の県記録を更新しました。平田選手は、100m自由形と100m背泳ぎ、4×100ｍのメドレーリレーでも優勝し、前日の4×100mフリーリレーと合わせて大会5冠となりました。

【13日の結果】

■男子

〈100ｍ自由形〉

1位 平田統也（高松工芸 2年） 52秒84

〈100ｍ背泳ぎ〉

1位 平田統也（高松工芸 2年） 56秒45

〈100ｍ平泳ぎ〉

1位 国重侑希（高松工芸 3年） 1分04秒28

〈100ｍバタフライ〉

1位 白井惺（丸亀城西 2年） 56秒88

〈200ｍ個人メドレー〉

1位 髙橋一心（高松工芸 1年） 2分11秒11

〈4×200ｍフリーリレー〉

1位 高松工芸 7分39秒87 ※香川県新記録

（平田統也・徳田崇真・和田涼太郎・国重侑希）

※第1泳者の平田は1分52秒15で男子200m自由形の香川県新記録

〈4×100ｍメドレーリレー〉

1位 高松工芸 3分53秒17 ※大会新記録

（平田統也・国重侑希・髙岡奏・徳田崇真）

■女子

〈100ｍ自由形〉

1位 細川初希（高松工芸 2年） 1分02秒57

〈100ｍ背泳ぎ〉

1位 尾上鈴奈（英明 2年） 1分07秒03

〈100ｍ平泳ぎ〉

1位 湯川真凛（坂出 3年） 1分12秒56

〈100ｍバタフライ〉

1位 近藤千尋（香川中央 1年） 1分04秒74

〈200ｍ個人メドレー〉

1位 上原愛未（高松商 2年） 2分24秒79

〈4×200ｍフリーリレー〉

1位 高松工芸 9分03秒30

（大下ひなた・浪越仁心・占部磨紀・細川初希）

〈4×100ｍメドレーリレー〉

1位 坂出 4分35秒21

（松田奈々・湯川真凛・引田杏香・平松莉央）