ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します☆

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

登場時期：2026年6月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

NHK Eテレにて放送中の人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが、2026年6月もセガプライズに続々登場。

シャボン玉が出てくるおもちゃやキュートなぬいぐるみ、マスコットなど、5種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ プラチナムザッカバブルワンド

登場時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約8×8×36cm

シャボン玉が飛び出すバブルワンドが、「おさるのジョージ」デザインで登場。

たくさんのシャボン玉が出てきて、外遊びが楽しくなるプライズです☆

バブルワンドには、シャボン玉で遊ぶ「ジョージ」たちのアートが使用されています。

見た目もかわいい、アウトドアシーンで大活躍してくれるグッズです☆

おさるのジョージ マスコット スポーツ

登場時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約6×5×14cm

種類：全3種（サッカー、アメリカンフットボール、野球）

サッカーにアメフト、野球をする「ジョージ」のマスコット。

ユニフォームを着た、ボールや道具と一緒のデザインです。

「ジョージ」と一緒に、スポーツに参加したり、応援したりを楽しめます☆

おさるのジョージ 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ころりんポーズ

登場時期：2026年6月19日より順次

サイズ：全長約23×20×32cm

ほんのり”赤いほっぺ”がかわいらしい、ころんと丸まったポーズのぬいぐるみ。

キュートなオリジナルデフォルメデザインで、手触りも抜群です！

かわいらしい姿に、思わず連れて帰りたくなります☆

おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ おしごとシリーズVol.3

登場時期：2026年6月26日より順次

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全3種（宇宙飛行士、パイロット、車掌さん）

ぽってりシルエットの「ジョージ」が、色々なお仕事に挑戦する“おしごとシリーズ”第3弾。

今回は乗り物の運転手をテーマに、宇宙飛行士・パイロット・車掌さん姿のぬいぐるみが登場します。

好奇心旺盛で人助けが大好きな「ジョージ」が、いろんなお仕事で活躍してくれそうです！

おさるのジョージ ちびぱる

登場時期：2026年6月26日より順次

サイズ：全長約5×4×8cm

種類：全5種（ノーマル、口開け、ウィンク、ぺろり、にっこり）

“ぱる＝仲間”をテーマにした、セガオリジナルブランドの”ちびぱる”から「おさるのジョージ」が初登場。

紐付きのマスコットなので、バッグやポーチに付ければ「ジョージ」と毎日いっしょに過ごせます☆

全長約8cmのちょこんと小さな「ジョージ」が、表情違いで全5種ラインナップ☆

ぬいぐるみやマスコット、外遊びが楽しくなるおもちゃなど「おさるのジョージ」グッズが続々ラインナップ。

2026年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 楽しいおもちゃやかわいいぬいぐるみなど全5種！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ appeared first on Dtimes.