楽しいおもちゃやかわいいぬいぐるみなど全5種！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します☆
セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
登場時期：2026年6月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
NHK Eテレにて放送中の人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが、2026年6月もセガプライズに続々登場。
シャボン玉が出てくるおもちゃやキュートなぬいぐるみ、マスコットなど、5種類がラインナップされます☆
おさるのジョージ プラチナムザッカバブルワンド
登場時期：2026年6月5日より順次
サイズ：全長約8×8×36cm
シャボン玉が飛び出すバブルワンドが、「おさるのジョージ」デザインで登場。
たくさんのシャボン玉が出てきて、外遊びが楽しくなるプライズです☆
バブルワンドには、シャボン玉で遊ぶ「ジョージ」たちのアートが使用されています。
見た目もかわいい、アウトドアシーンで大活躍してくれるグッズです☆
おさるのジョージ マスコット スポーツ
登場時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約6×5×14cm
種類：全3種（サッカー、アメリカンフットボール、野球）
サッカーにアメフト、野球をする「ジョージ」のマスコット。
ユニフォームを着た、ボールや道具と一緒のデザインです。
「ジョージ」と一緒に、スポーツに参加したり、応援したりを楽しめます☆
おさるのジョージ 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ころりんポーズ
登場時期：2026年6月19日より順次
サイズ：全長約23×20×32cm
ほんのり”赤いほっぺ”がかわいらしい、ころんと丸まったポーズのぬいぐるみ。
キュートなオリジナルデフォルメデザインで、手触りも抜群です！
かわいらしい姿に、思わず連れて帰りたくなります☆
おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ おしごとシリーズVol.3
登場時期：2026年6月26日より順次
サイズ：全長約10×8×15cm
種類：全3種（宇宙飛行士、パイロット、車掌さん）
ぽってりシルエットの「ジョージ」が、色々なお仕事に挑戦する“おしごとシリーズ”第3弾。
今回は乗り物の運転手をテーマに、宇宙飛行士・パイロット・車掌さん姿のぬいぐるみが登場します。
好奇心旺盛で人助けが大好きな「ジョージ」が、いろんなお仕事で活躍してくれそうです！
おさるのジョージ ちびぱる
登場時期：2026年6月26日より順次
サイズ：全長約5×4×8cm
種類：全5種（ノーマル、口開け、ウィンク、ぺろり、にっこり）
“ぱる＝仲間”をテーマにした、セガオリジナルブランドの”ちびぱる”から「おさるのジョージ」が初登場。
紐付きのマスコットなので、バッグやポーチに付ければ「ジョージ」と毎日いっしょに過ごせます☆
全長約8cmのちょこんと小さな「ジョージ」が、表情違いで全5種ラインナップ☆
ぬいぐるみやマスコット、外遊びが楽しくなるおもちゃなど「おさるのジョージ」グッズが続々ラインナップ。
2026年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆
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