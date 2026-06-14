フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」の後編。甲子園で圧倒的な実績を誇り、多数のプロ選手を輩出した名門ＰＬの豪華ＯＢが集結した。

ＰＬ伝説のＯＢ・立浪和義氏がＶＴＲ出演。ＰＬ歴代ＯＢのベストナインを発表した。

立浪氏は「ピッチャーはやはり桑田（真澄）さん。高校生で、あれだけのまっすぐのスピードとキレ。コントロール。基本、まっすぐとカーブだけで甲子園で１０勝以上してますもんね。ＰＬ出身の投手であれば桑田さんかな」と話した。

つづけて「ファーストは、もう清原（和博）さん。過去、遡っても、ちょっとやっぱり一つ抜けてますよね」と、プロ通算５２５本塁打、１５３０打点の清原氏を４番に選択。投打の柱として桑田真澄氏、清原和博氏の「ＫＫコンビ」を推した。

つづけて「セカンドはちょっと自分は置いといて。やっぱり松井稼頭央。あの身体能力の高さっていうのはスゴかったですし。盗塁したらアウトにならなかったんで、ほとんど。もう素晴らしい選手ですね」と話した。

さらに「サードは片岡（篤史）さんですね。片岡さん、守備が上手いんですよ。サードの守備は。決して見栄えは良く見えないんですけども送球のミスってのいうがすごく少なくて」と笑みを浮かべながら同級生の片岡氏を推した。

立浪氏は、プロ通算２４８０安打を放った自身を代打に選択。捕手には「キャッチャーがね、ＰＬ出身の方がちょっと少なくてですね。今江（敏晃）さんとかできそうですね。やってほしいです」と、内野手としてベストナイン１回、ゴールデングラブ賞４回に輝いた守備力に期待した。

◆「立浪和義氏が選んだＰＬ学園ＯＢベストナイン」◆

１番・二塁 松井稼頭央氏

２番・遊撃 宮本慎也氏

３番・右翼 福留孝介氏

４番・一塁 清原和博氏

５番・左翼 吉村禎章氏

６番・三塁 片岡篤史氏

７番・中堅 サブロー氏

８番・捕手 今江敏晃氏

９番・投手 桑田真澄氏

代打・立浪和義氏、平石洋介氏