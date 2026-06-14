３人組ラップグループ・ケツメイシが、１３会場２３公演で開催中の全国アリーナツアー「ケツメイシ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＴＯＵＲ ケツメン ＣＡＭＰ ２０２６」の横浜アリーナ公演の模様がフジテレビＴＷＯドラマ・アニメで独占放送することが１４日、発表された。初回放送は８月２２日２０時〜２２時予定。

ケツメイシはライブパフォーマンスの評価が高く、これまでにアリーナツアーを含む１２回の全国ツアーを開催。笑いと涙、興奮と感動が一度に味わえるステージで多くの観客を魅了している。同放送では、メジャーデビュー２５周年を迎えた最新の全国アリーナツアーの中から横浜アリーナ公演の模様を特典映像付きで独占放送。メンバーのサイン入りグッズが当たるキャンペーンも実施予定だ。

また、９月、１０月には過去のライブの中から、前回のツアーとなる２４年の全国ツアー「ケツメイシ ＴＯＵＲ ２０２４ あっちこっちでマリアッチ♪」、１６年開催で、初のファン投票による“ベスト”なセットリストを披露し、日産スタジアムに７万人を動員したメジャーデビュー１５周年ライブ「１５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『一五の夜』〜今夜だけ練乳ぶっかけますか？〜」など、えりすぐりの４作品を放送するスペシャル企画が放送される。

■番組概要

番組タイトル：「ケツメイシ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＴＯＵＲ ケツメンＣＡＭＰ ２０２６」

放送日時：８月２２日２０時〜２２時予定

放送チャンネル：フジテレビＴＷＯ ドラマ・アニメ

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