ブラジル戦で圧巻の存在感を見せた18歳モロッコMFにアーセナルは接触中？ PSGも狙うブアディは“128億円”で獲得可能か
FIFAワールドカップ2026のグループC第1節ブラジル代表対モロッコ代表の試合で注目を集めた選手がいる。モロッコの18歳MFアイユーブ・ブアディだ。
現在はリールでプレイする同選手。今シーズンは公式戦42試合に出場しており、チームではすっかり主力としてプレイしている。フランスの世代別代表でも活躍していた同選手は今年5月に国籍をモロッコに変更し、このブラジル戦は初めての公式戦となった。
昨年1月からブアディの代理人と定期的に連絡をとっていたようで、アーセナルは同選手と代理人に彼がミケル・アルテタのチームにとってすぐに重要な存在になることを伝えた模様。そしてアーセナルの言葉はブアディの心に響き、移籍に興味も示しているようだ。
しかし、ブアディにはパリ・サンジェルマンも興味を示しており、ビッグクラブによる争奪戦は避けられない見込みだという。
リールは7000万ユーロ（約128億円）を要求するようだが、モロッコの若き才能はW杯でさらに評価を上げ、夏の移籍市場で注目の存在となりそうだ。