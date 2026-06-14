蒼井翔太、4th ALBUM『LIMITLESS』よりリード曲「Facing My Shadow」先行配信がスタート！さらに夏のライブツアービジュアル＆特設サイトも公開中！

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昨年公開の大ヒットアニメ映画「劇場版 うたの プリンスさまっ TABOO NIGHT XXXX」にて美風 藍 役をはじめ、声優・俳優・舞台など様々なフィールドで活躍している蒼井翔太。

約3年ぶり・4枚目のフルアルバム「LIMITLESS」からリード曲「Facing My Shadow」の楽曲配信とMVの公開がスタート！ミュージックビデオでは蒼井を取り囲むように仮面を付けたバンドメンバーが楽器を奏でていく演出が繰り広げられる。歌詞ともリンクした内容となっているため、歌詞も映像もどちらも注目してほしい。

こちらの「LIMITLESS」を引っ提げたライブツアー「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」のライブキービジュアルが昨日公開されたばかり。意味ありげに肘をつく蒼井と、その机に反射するもう1人の人物が映されているビジュアルとなっている。ライブツアーのグッズ事前販売も来週19日（金）からスタートするとのことで詳細をぜひ楽しみにしてほしい。

ライブツアーのチケットは現在一般発売中となり、ファイナルとなる埼玉公演はすでにソールドアウト。7/26（日）・初日の大阪、8/9（日）の愛知公演は現在発売中。様々なジャンルの楽曲が集結する内容になる「LIMITLESS」の世界観をいち早く楽しんでもらいたい。

4thアルバム「LIMITLESS」はデジタルシングルとしてリリースされた5曲（「EVOLVE」「テンションがマンション⤴」「薺」「Endless You」「あいことば」）に加え、リード曲「Facing My Shadow」を含む新録7曲の全12曲が収録される。初回限定盤につくBlu-rayにはFacing My Shadow」「EVOLVE」「薺」MUSIC VIDEOに加え、副音声（MVオーディオコメンタリー）とアルバムメイキングを楽しむことができる。楽曲のMVに関して蒼井がどのようなコメントをコメンタリーとして寄せるのかぜひお楽しみに。

同時発売となる「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」のBlu-rayには1月18日（日）の公演の模様に加えて、ライブドキュメンタリー映像が特典として収録。初のオーケストラとのライブを蒼井がどのように作り上げていったのか本編とあわせてじっくりと裏側も堪能してほしい。

●配信情報

「Facing My Shadow」

作詞：徳田光希 作曲・編曲：三好啓太

楽曲配信一覧はこちら

https://shouta-aoi.lnk.to/LIMITLESS

●リリース情報

4thアルバム

「LIMITLESS」

7月1日発売

【初回限定盤（CD+Blu-ray+PHOTO BOOK）】



品番：KICS-94259

価格：￥5,500（税込）

※特製スリーブケース仕様/36Pフォトブック封入

【通常盤（CD）】



品番：KICS-4259

定価：￥3,600（税込）

＜CD＞ ※初回限定盤・通常盤共通

1.Facing My Shadow

作詞：徳田光希 作曲・編曲：三好啓太

2.火焔ノ鳥

作詞・作曲：山崎寛子 編曲：河合英嗣,山崎寛子

3.THE REVERSI

作詞・作曲・編曲：雪乃イト

4.PARADISE

作詞：Mio Aoyama(Blue Bird’s Nest) 作曲：ナカムラジュンキ(Blue Bird’s Nest) 編曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

5.Endless You

作詞：leonn,渡辺徹(Blue Bird’s Nest) 作曲・編曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

（TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、⻑⽣きします！』エンディングテーマ）

6.Lollipop

作詞：木葉あいり 作曲：井上和樹 編曲：秋浦智裕

7.テンションがマンション⤴︎

作詞・作曲・編曲：あ子

8.既読Mu★singナイト

作詞：蒼井翔太 作曲・編曲：奥村愛子

9.薺

作詞：leonn,日比野裕史,Mio Aoyama,小松レナ,松田莉奈,BOUNCEBACK(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太

作曲：渡辺徹,ナカムラジュンキ,日比野裕史(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太

編曲：日比野裕史×渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

ストリングスアレンジ：清水武仁(Blue Bird’s Nest)

10.g

作詞：徳田光希 作曲：徳田光希,whatsme 編曲：whatsme

11.あいことば

作詞：YU-G 作曲・編曲：h-wonder

12.EVOLVE

作詞・作曲：綿貫直行(Dream Monster)

編曲：綿貫直行(Dream Monster) ,佐藤厚仁(Dream Monster)

（TVアニメ『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝⼿に⽣きることにした』オープニング主題歌）

＜Blu-ray＞初回限定盤のみ

「EVOLVE」「薺」と新録リード曲のMUSIC VIDEO、アルバムメイキング映像収録予定

※副⾳声として蒼井翔太のMVオーディオコメンタリー付き！

各CDショップでのご予約はこちらから！

https://shouta-aoi.lnk.to/4th_ALBUM0701

LIVE Blu-ray

『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』

7月1日発売

【Blu-ray】



品番：KIXM-668

価格：￥8,800（税込）

初回製造分のみ

スペシャルBOX仕様

別冊フォトブック

＜収録内容＞

蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments

2026年1月18日(日) 立川ステージガーデン

Overture

1.哀唄

2.絶世スターゲイト

3.イノセント

MC

4.Key to My Heart

5.Endless Song

6.spilt memories

MC

7.8th HEAVEN

8.I am

9.Tone

10.ずっと…

MC

11.薺

12.BAD END

13.give me ♡ me

14.Alright

MC

15.君のとなりで

［ENCORE］

16.TRANS-WINTER〜冬のむこう側〜

17.零

MC

18.Virginal

映像特典

SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY 〜make a Moments〜

予約はこちら

https://shouta-aoi.lnk.to/LIVE_Orchestra

4thアルバム＆LIVE Blu-ray KING RECORDS STORE限定セット

4thアルバム「LIMITLESS」とLIVE Blu-ray『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』同時発売を記念して、KING RECORDS STORE限定セットの発売が決定！

アクリルスタンド2種セットと、本人の複製メッセージ入りのオーケストラ楽譜などここでしか手に入らないグッズ付きとなります。

オーケストラ楽譜は購入者の中から抽選で、表紙に直筆サインを入れてお届け！

さらに「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」の終演後ミート＆グリートに参加できる特別応募施策も決定！

詳細・購入はこちら

https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gECB-1898/

●ライブ情報

「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」



2026年7月26日(日)

大阪・NHK大阪ホール

16:30開場／17:30開演

2026年8月9日(日)

愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

17:00開場／18:00開演

2026年8月11日(火・祝)

埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

17:00開場／18:00開演

チケット代金

11,000円(全席指定・税込)

チケット情報発売中

https://shouta-aoi.lnk.to/WONDERlab.LIMITLESS

＜蒼井翔太プロフィール＞

声優、歌手、舞台など様々な分野で活躍中。

2011年に声優デビュー。

「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズの美風 藍役で注目を集め、男性から女性まで演じ分ける唯一無二の声色で多くのアニメ・ゲーム作品に出演。

アーティストとしては、デビューミニアルバム「ブルーバード」で2013年にデビュー。高い歌唱力とハイトーンボイスで幅広いジャンルの楽曲を歌いこなすライブパフォーマンスにも定評があり、2016年に自身初となる日本武道館公演を開催。2017年には自身最大規模となる代々木第一体育館公演(10,000人動員)を含む東阪ツアー、2019年には5会場をめぐる全7公演のライブツアー「蒼井翔太 LIVE 2019 WONDER lab. I」で計22,000人を動員。コロナ禍の2021年3月には日本武道館でピアニストと2人だけの生配信ライブ「うたいびと」を開催し成功を収めた。TVアニメ「ポプテピピック」では蒼井翔太役として実写出演し大きな話題を集め、2025年4月にはミュージカル「ドリームハイ」にメインキャストとして出演するなど俳優としても活躍の場を広げ続けている蒼井翔太。2026年1月には、自身初のオーケストラコンサートを成功させるなど、アーティストとして新たな挑戦を続けている。

枠に囚われない自由なスタイルと圧倒的な存在感で幅広い領域において精力的に活動を行っている。

関連リンク

蒼井翔太オフィシャルサイト

https://www.shouta-aoi.jp/