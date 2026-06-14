日向坂46藤嶌果歩、お団子ヘアのもぐもぐカットがかわいすぎ！ 1st写真集から先行解禁
8月4日に発売される日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』より、マイアミで撮影されたキュートなもぐもぐカットが解禁された。
【写真】サーフボードを抱える水着オーシャンショットも！
藤嶌は、2006年8月7日生まれ、北海道出身の19歳。2022年9月、日向坂46に四期生として加入し、24年5月発売、日向坂46の11thシングル『君はハニーデュー』で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル『絶対的第六感』で初の表題曲センター（Wセンター）に抜擢。26年5月に発売された17thシングル『Kind of love』では初の単独センターを務めるなど、現在の日向坂46の中核を担う存在だ。本作は藤嶌にとって初の写真集となる。
今回解禁されたカットは、マイアミでのステーキランチをおさめた“もぐもぐカット”。オレンジの衣装がとてもフレッシュな1枚となっている。
藤嶌は「このカットはマイアミの人気スポット・リンカーンロードで撮影しました。オレンジの衣装がすごく“マイアミっぽくて”街並みにも合っていると思います！ お団子ヘアをしてみました！」とメッセージを寄せている。
日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』は、集英社より8月4日発売。価格は2640円（税込）。
【写真】サーフボードを抱える水着オーシャンショットも！
藤嶌は、2006年8月7日生まれ、北海道出身の19歳。2022年9月、日向坂46に四期生として加入し、24年5月発売、日向坂46の11thシングル『君はハニーデュー』で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル『絶対的第六感』で初の表題曲センター（Wセンター）に抜擢。26年5月に発売された17thシングル『Kind of love』では初の単独センターを務めるなど、現在の日向坂46の中核を担う存在だ。本作は藤嶌にとって初の写真集となる。
藤嶌は「このカットはマイアミの人気スポット・リンカーンロードで撮影しました。オレンジの衣装がすごく“マイアミっぽくて”街並みにも合っていると思います！ お団子ヘアをしてみました！」とメッセージを寄せている。
日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』は、集英社より8月4日発売。価格は2640円（税込）。