ある日の夜、ダンボールハウスに入ってくつろいでいたというたらちゃん。飼い主さん宅で暮らす猫さんたちは箱に入るのが好きなようで、たらちゃんはこの日、ダンボールハウスで寝ることにしたそうです。ところが、次の日の朝、飼い主さんがたらちゃんの様子を見ると、ダンボールハウスが目を疑う状況になっていたといいます。

なぜそうなった！？

なんと昨夜まではしっかりとテープで固定されていたダンボールハウスが、真っ二つに破壊されていたのだとか…！ちなみに飼い主さんが見た時には、へし折ったダンボールの隙間に挟まるようにしてくつろいでいたようです。私たちには分からない良さがあるのでしょうか…？

そんなたらちゃんの姿を見て飼い主さんは「人間の考える正解が猫的には正解ではなかった…」と感じたとのこと。人間と同じように猫さんたちそれぞれにも個性があり、その個性が可愛らしいと改めて感じました。

たらちゃんが良いなら、それで良いのだ

ちなみにダンボールハウスは、お父さんの手作りだったそう。まさか破壊されるとは思っておらず、お父さんは苦笑いだったようですが、幸せそうにくつろぐたらちゃんを見たら、「これが正解だったのかも」と思っちゃいますね。

私たちでは予想もつかないダンボールハウスの使い方をして、衝撃的なくつろぎの姿を見せてくれたたらちゃんなのでした。

ダンボールハウスを潰してくつろぐたらちゃん。まさかの光景を見た視聴者からは「可愛い過ぎます～」「段ボールハウス、ソファ風へトランスフォームしましたね」「あご乗せとはみ出した毛がサイコーです」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「MEG」では、今回ご紹介したたらちゃんを含め、3匹の猫さんたちの可愛くて面白い様子が投稿されており、三者三様の姿を見ることができます。

たらちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「MEG」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。