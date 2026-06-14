柏木由紀子78歳、イメージ激変！クールなモノトーンコーデがかっこよすぎ！
女優の柏木由紀子が13日までにInstagramを更新。スタイリッシュなモノトーンコーデを披露すると、ファンから「カッコいい」の声が相次いだ。
【写真】柏木由紀子、イメージ激変のモノトーンコーデ
柏木が「いつもとは違う雰囲気のスタイリング、いかがでしょうか」と投稿したのはMASERATI GRECALE TROFEOの特別モデル「Pureness of Asia」とコラボした複数のショット。写真には白ブラウスに黒セットアップ、サングラスというコーディネートで決めた彼女の姿が収められている。
彼女のクールなモノトーンコーデにファンからは「すごくカッコいいですねー」「由紀子さん、めっちゃかっこいい」「むちゃくちゃかっこいい しかも綺麗」などの反響が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子、イメージ激変のモノトーンコーデ
柏木が「いつもとは違う雰囲気のスタイリング、いかがでしょうか」と投稿したのはMASERATI GRECALE TROFEOの特別モデル「Pureness of Asia」とコラボした複数のショット。写真には白ブラウスに黒セットアップ、サングラスというコーディネートで決めた彼女の姿が収められている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）