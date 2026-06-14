「日本を恐れてはいないが、敬意は払っている」オランダ指揮官の分析と準備に抜かりなし「どこにチャンスがあるかも分かっている」【Ｗ杯】

「日本を恐れてはいないが、敬意は払っている」オランダ指揮官の分析と準備に抜かりなし「どこにチャンスがあるかも分かっている」【Ｗ杯】