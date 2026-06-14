「BBQのゴミ」を不法投棄する友人を注意したら…逆ギレされ、村八分に。怒りに任せて地元県警に密告した結果…／“知らなかった”では済まない重罪の実態
夏のレジャーシーズンを目前に、各地の河川敷や公園で「BBQ後のゴミ放置」が深刻化しています。コンロ、保冷バッグ、食べ残し、空き缶、炭――現場にそのまま置き去りにされ、なかには近くの山林に投棄するケースも。全国の自治体ではBBQを禁止・有料化する動きも広がり、無料で楽しめる場所が年々減っているのが現状です。
とはいえ、現場ではいまだに「みんなやってるから」「誰も見てないから」と、軽い気持ちで放置・投棄が繰り返されているのも事実。注意しようものなら逆ギレされ、人間関係にひびが入る――そんなジレンマを抱えた経験のある方も少なくないのではないでしょうか。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ人気エピソードの中から、BBQ仲間のゴミ不法投棄を注意したある男性の体験談。記事の後半では、“知らないでは済まされない”罰則の重さについても、少しだけ触れてみました。
＊ ＊ ＊
昨今のバーベキュー事情から切り離せない話題となってしまっているのが、禁止区域での火おこしやゴミの不法投棄などの迷惑行為である。
昭和であれば、食べ残しを土に埋めて帰ることも当然だったかもしれないが、今では熊害の観点からはっきり禁止されている場所も少なくない。
ルールがアップデートされるなか、知らないうちに迷惑行為を犯してしまったら――。今回話を聞いたのは、ギリギリで違反行為への加担を回避できたという、前田浩二さん（仮名・26歳）だ。
◆帰省し、地元の友人とバーベキューをすることに
前田さんは大学進学とともに北関東の実家から上京すると、地元に戻ることなく、現在も都内で会社員をしている。
昨年、少し遅めに取った夏休みに帰省すると、同窓会を兼ねたバーベキューに誘われた前田さん。そこで事は起きた。
「小学校時代から仲の良い男女6人のメンバーです。同窓会といっても、自分以外の5人は進学も就職も地元組。就職してからは忙しく、帰省もままならなかった僕だけが久しぶりの再会で、僕だけが子供のころ以来の河川敷バーベキューでした」
前田さん以外のメンバーは、よく地元でバーベキューをやっているようだった。
「なかでも幹事のAは、このところしょっちゅうバーベキューを催しているようで、『音頭は俺に任せてくれ！』と、ノリノリで準備と指示出しをしてくれたんです。精肉店が実家の友人には肉の調達を、実家に畑がある友人には野菜の調達を任せ、私には『豊洲市場で魚を調達してこい！』との指令が。思ったよりガチだなあと思いましたが（笑）、Aと残りの2人は機材や飲み物の準備をしてくれ、それはもう万全の態勢が整えられました」
◆なんの躊躇もなく、ゴミを捨て始めた
たしかな食材が、つつがなく焼かれていくバーベキュー。それはもう最高の味わいだったそうだ。
「5人全員と会ったのは3、4年ぶりのことでしたが、自分だけが置いていかれることもなく、まるで子供のころに戻ったかのような楽しさでした。クーラーボックスが重いからと父の車を借りて行ったがために、ノンアルなのが悔しいくらい美味しかったですしね。それも含めて童心を思い出せたともいえそうですが」
昼に集合した一行が解散したのは、とっぷり日が暮れるどころか22時を過ぎてのことだったというから、その盛り上がりぶりはさぞや。
「みんな朝から準備して始めたバーベキューですからね。そろそろお開きにしようかと、誰が言うでもなくそれぞれが片付け始めたときに問題が起きました。幹事のAがなんの躊躇もなく、近くの竹藪のようなところにゴミを捨て始めたんです。飲み残しや食べ残しならいいのかな、くらいにはじめは思っていたのですが、紙皿やプラコップ、缶やビンなど、あらゆるゴミを捨てていました。炭の片付けをどうすればいいかと聞いても、『そんなのそのままでいいに決まってるじゃん』と言われてしまって……」
とはいえ、現場ではいまだに「みんなやってるから」「誰も見てないから」と、軽い気持ちで放置・投棄が繰り返されているのも事実。注意しようものなら逆ギレされ、人間関係にひびが入る――そんなジレンマを抱えた経験のある方も少なくないのではないでしょうか。
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昨今のバーベキュー事情から切り離せない話題となってしまっているのが、禁止区域での火おこしやゴミの不法投棄などの迷惑行為である。
昭和であれば、食べ残しを土に埋めて帰ることも当然だったかもしれないが、今では熊害の観点からはっきり禁止されている場所も少なくない。
ルールがアップデートされるなか、知らないうちに迷惑行為を犯してしまったら――。今回話を聞いたのは、ギリギリで違反行為への加担を回避できたという、前田浩二さん（仮名・26歳）だ。
◆帰省し、地元の友人とバーベキューをすることに
前田さんは大学進学とともに北関東の実家から上京すると、地元に戻ることなく、現在も都内で会社員をしている。
昨年、少し遅めに取った夏休みに帰省すると、同窓会を兼ねたバーベキューに誘われた前田さん。そこで事は起きた。
「小学校時代から仲の良い男女6人のメンバーです。同窓会といっても、自分以外の5人は進学も就職も地元組。就職してからは忙しく、帰省もままならなかった僕だけが久しぶりの再会で、僕だけが子供のころ以来の河川敷バーベキューでした」
前田さん以外のメンバーは、よく地元でバーベキューをやっているようだった。
「なかでも幹事のAは、このところしょっちゅうバーベキューを催しているようで、『音頭は俺に任せてくれ！』と、ノリノリで準備と指示出しをしてくれたんです。精肉店が実家の友人には肉の調達を、実家に畑がある友人には野菜の調達を任せ、私には『豊洲市場で魚を調達してこい！』との指令が。思ったよりガチだなあと思いましたが（笑）、Aと残りの2人は機材や飲み物の準備をしてくれ、それはもう万全の態勢が整えられました」
◆なんの躊躇もなく、ゴミを捨て始めた
たしかな食材が、つつがなく焼かれていくバーベキュー。それはもう最高の味わいだったそうだ。
「5人全員と会ったのは3、4年ぶりのことでしたが、自分だけが置いていかれることもなく、まるで子供のころに戻ったかのような楽しさでした。クーラーボックスが重いからと父の車を借りて行ったがために、ノンアルなのが悔しいくらい美味しかったですしね。それも含めて童心を思い出せたともいえそうですが」
昼に集合した一行が解散したのは、とっぷり日が暮れるどころか22時を過ぎてのことだったというから、その盛り上がりぶりはさぞや。
「みんな朝から準備して始めたバーベキューですからね。そろそろお開きにしようかと、誰が言うでもなくそれぞれが片付け始めたときに問題が起きました。幹事のAがなんの躊躇もなく、近くの竹藪のようなところにゴミを捨て始めたんです。飲み残しや食べ残しならいいのかな、くらいにはじめは思っていたのですが、紙皿やプラコップ、缶やビンなど、あらゆるゴミを捨てていました。炭の片付けをどうすればいいかと聞いても、『そんなのそのままでいいに決まってるじゃん』と言われてしまって……」