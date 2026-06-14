めちゃスポーティな「凄いスイフト」！

2026年4月19日、富士スピードウェイで国内最大級の自動車体感イベント「シン・モーターファンフェスタ2026」が開催されました。

当日はさまざまなカスタムカーが展示され多くのファンで賑わうなか、特に注目を集めたのがスズキの「スイフト エアロコンセプト」です。

【画像】超カッコいい！ これが「凄いスイフト」です！（25枚）

スイフト エアロコンセプトは、文字どおり、スズキのコンパクトカー「スイフト」に専用エアロを装着したコンセプトモデル。

装着されたエアロパーツは、エアロパーツの製造や車両カスタムを行うAWIN（エーウィン）が手掛けたもので、スイフト エアロコンセプト用に製造された特注のパーツとなっています。

パーツ構成は、フロント・サイド・リア用のエアロに専用デカール、さらに「SUZUKI SPORT」のエンブレムを加えたラインナップとなっています。中でもアグレッシブな形状のフロント用リップスポイラーは、車両のスポーティさをグッと引き上げる注目のアイテムです

また、各エアロはブラックのカラーリングで統一されています。出展車両はブルー×ブラックのクールでスタイリッシュなデザインにまとめられていましたが、別のボディカラーと組み合わせることで、また違った個性を生み出せそうです。

加えて、専用デカールやエンブレムも、車両の存在感や特別感を高める重要な要素です。こちらもボディカラー次第で、それぞれ異なる表情を楽しむことができるでしょう。

そこまで大幅な外観の変更はないものの、スポーティなスタイルにカスタムされていました。

スポーツモデルの「スイフトスポーツ」は、ZC33S型が2025年で販売終了となり、まだ次期モデルが登場していません。

そのため、現行のスイフトをベースとしたスイフト エアロコンセプトは、より引き締まったスタイリッシュな外観を求める層にとって非常に魅力的な一台だといえるでしょう。

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今回のスイフト エアロコンセプトは参考出展のため、車両やエアロパーツの販売予定はまだないようですが、ぜひ市販化を期待したいところです。