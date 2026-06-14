俳優・歌手として活動するジェニファー・ロペスさん（56）が、2026年6月7日に公式インスタグラムを更新。すっぴん姿を披露し、話題となっている。

つやのあるすっぴん姿で登場

ジェニファー・ロペスさんは、1986年に公開された映画『マイリトルガール きらめきの夏』で俳優デビューし、『セレナ』、『アウト・オブ・サイト』、アメリカ版『Shall We Dance?』など、数々のヒット作に出演している。99年からは歌手としても活動しているトップスターだ。

今回の動画投稿では、まず6月5日からNetflixで独占配信された『オフィス・ロマンス』を紹介。『オフィス・ロマンス』はジェニファー・ロペスさんとブレット・ゴールドスタインさんが主演を務めるラブコメディ作品だ。社内恋愛禁止の航空会社を舞台に、ジェニファー・ロペスさん演じる敏腕女性CEOと、男性社員の秘密の恋を描いている。

インスタグラムでは、自身が手掛ける美容ブランドの新商品を動画で紹介。艶やかなゴールドのシルクローブ姿のジェニファー・ロペスさんは、つやのあるすっぴん姿で語っていた。

この投稿には9万を超える「いいね」に加え、コメント欄では「Most beautiful!」「Very nice!」「She's still beautiful」といった声が集まっている。