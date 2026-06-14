「苦しいことが多かったですね、正直ね」オランダ戦前日、長友佑都が明かした”率直な胸の内”とは？【日本代表】
「すべてぶつける」
オランダ戦前日（現地時間６月13日）のミックスゾーンで、自身５度目のワールドカップに臨む長友佑都は次のように覚悟を示した。
「カタール大会で悔しい思いをして、この４年間、ふつふつと湧き上がる思いを抱えてやってきたので。苦しいことを乗り越えて今があるので、すべてをぶつけるだけです」
長友にとって、北中米ワールドカップは過去４大会とは異なる意味を持つ舞台だ。そこで「今年は怪我もあって苦しんでいた時期もありました。今大会にかける思いは、これまでと違うのでは？」と尋ねると、「そうですね」と声のトーンを落としながら、率直な胸の内を明かした。
「苦しいことが多かったですね、正直ね。でも、その分、強くなりましたよ。たくさん叩かれ、批判されたときもあるし。それでもそれをエネルギーに変えて。僕にとっては仙豆なんでね、批判は。なんでそれを乗り越えて強くなってきたので。このワールドカップで、皆さんにお見せしたいなと思いますよ」
メンバー発表５日前の試合後、長友は自分が選ばれるか「分からない」と言った。どこか不安を隠しきれない表情だった。
しかし、日本代表の国内合宿が始まってから、その表情は一変。どんな苦しみも批判も力に変えてきた男の顔には、確かな充実感が漲っていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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オランダ戦前日（現地時間６月13日）のミックスゾーンで、自身５度目のワールドカップに臨む長友佑都は次のように覚悟を示した。
「カタール大会で悔しい思いをして、この４年間、ふつふつと湧き上がる思いを抱えてやってきたので。苦しいことを乗り越えて今があるので、すべてをぶつけるだけです」
長友にとって、北中米ワールドカップは過去４大会とは異なる意味を持つ舞台だ。そこで「今年は怪我もあって苦しんでいた時期もありました。今大会にかける思いは、これまでと違うのでは？」と尋ねると、「そうですね」と声のトーンを落としながら、率直な胸の内を明かした。
メンバー発表５日前の試合後、長友は自分が選ばれるか「分からない」と言った。どこか不安を隠しきれない表情だった。
しかし、日本代表の国内合宿が始まってから、その表情は一変。どんな苦しみも批判も力に変えてきた男の顔には、確かな充実感が漲っていた。
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