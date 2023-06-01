6月13日、TOYOTA ARENA TOKYOにて『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催された。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。

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最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）を受賞したHANAからCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7人が報道陣の囲み取材に登場した。

ルビーを手にしたCHIKAは「本当に嬉しくて光栄です」と感謝を示しながらも、スピーチで緊張しすぎて言えなかったことがあったと明かし、「この場を借りて言わせていただきたい……」と断りを入れながら、「この賞は私たちだけではなくて関わってくださった全ての方々に送られる賞だと思いますので、代表してありがとうございます」と改めて全てに人たちに喜びと感謝を伝えた。

ルビーを手にした実感を聞かれ、MAHINAは「まだ手にしてないので今、手にします」とCHIKAからルビーを受け取ると、「わー、重い！」と素直な感想を口にする。「思ったよりも重くて、ずっしりとした印象です。レッドカーペットを歩いていた時にサカナクションさんが我が子のように抱えているのを見て羨ましいと思ったので、手元にあって嬉しいです」といったエピソードも明かしていた。

式では「NON STOP」「ROSE」の2曲をアリーナの特設ステージも使ってダイナミックにパフォーマンス。JISOOはその手応えを「素敵な演出とストリングスアレンジだったので、自分たちで言うのもなんですけど素敵なパフォーマンスだったと思いますし、会場の雰囲気が温かくて楽しくできました」と振り返る。

NAOKOは「世界中の人々に音楽を届けたいのはもちろんなんですけど、自分たちの心の中にある声を皆さんに届けることがHANAの使命」と宣言しながら、「プライドを持って感謝を持ちながら日々頑張りたいなと思います」とコメントした。

（文＝渡辺彰浩）