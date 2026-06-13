被害に遭ったイングランド代表、盗まれた練習用品の大部分をすでに回収？
トレーニング用具の盗難被害に遭ったイングランド代表だが、大部分はすでに回収されたようだ。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。
イングランド代表はFIFAワールドカップ2026に向けて今後少なくとも3週間を過ごす予定のミズーリ州のスウォープ・サッカー・ビレッジに移動し、13日には初めてトレーニングを行う予定となっているなか、事前にトレーニング用具を輸送している途中に荷物が盗まれる事件が発生した。
関係者によると、輸送していた荷物には分析機器や、トーマス・トゥヘル監督のホワイトボード、マッサージ台などトレーニングに必要なすべての用具が梱包されており、錯綜していた情報では残された荷物の中にはサッカーボールが1つしかなく、選手のスパイクも盗まれた可能性があることが報じられ、状況には注目が集まっていた。
そうしたなか、『スカイスポーツ』は盗まれた練習用品の大部分がすでに回収されたことを伝えており、これが事実ならば17日にクロアチア代表とのW杯初戦を控えているイングランド代表にとっては朗報と言えそうだ。
イングランド代表はFIFAワールドカップ2026に向けて今後少なくとも3週間を過ごす予定のミズーリ州のスウォープ・サッカー・ビレッジに移動し、13日には初めてトレーニングを行う予定となっているなか、事前にトレーニング用具を輸送している途中に荷物が盗まれる事件が発生した。
そうしたなか、『スカイスポーツ』は盗まれた練習用品の大部分がすでに回収されたことを伝えており、これが事実ならば17日にクロアチア代表とのW杯初戦を控えているイングランド代表にとっては朗報と言えそうだ。