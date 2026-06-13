10万円ゲット！「やばい、にやけが止まらない」。鹿児島MFが殊勲の決勝弾。次はJ１WESTと対戦「持ち味をしっかり出して、勝ちたい」
勝利の立役者だ。
６月13日に『ＪリーグオールスターDAZNカップ』が開催。第２試合で、J２・J３のWEST-AとWEST-Bが対戦。WEST-Bが吉尾虹樹の得点で１−０の勝利を収めた。
鹿児島ユナイテッドFCの25歳MFは、この試合のプレーヤーオブザマッチに選出。賞金10万円を獲得し、試合後のフラッシュインタビューで「やばい、にやけが止まらない」と喜ぶ。
試合に関しては、「攻撃的に行こうという話のなかで、１点にとどまりましたけど、ゴールに向かうプレーが多かったと思います」と振り返る。「自分もシュートを打とうと思っていたので、それが結果につながって良かった」。
次は準決勝で、J１のWESTと相まみえる。吉尾は「なかなかやれる機会がないので、自分の持ち味をしっかり出して、勝ちたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足一閃！ 鹿児島MF吉尾虹樹のビューティフルショット！
６月13日に『ＪリーグオールスターDAZNカップ』が開催。第２試合で、J２・J３のWEST-AとWEST-Bが対戦。WEST-Bが吉尾虹樹の得点で１−０の勝利を収めた。
鹿児島ユナイテッドFCの25歳MFは、この試合のプレーヤーオブザマッチに選出。賞金10万円を獲得し、試合後のフラッシュインタビューで「やばい、にやけが止まらない」と喜ぶ。
試合に関しては、「攻撃的に行こうという話のなかで、１点にとどまりましたけど、ゴールに向かうプレーが多かったと思います」と振り返る。「自分もシュートを打とうと思っていたので、それが結果につながって良かった」。
次は準決勝で、J１のWESTと相まみえる。吉尾は「なかなかやれる機会がないので、自分の持ち味をしっかり出して、勝ちたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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