吉尾の決勝弾でWEST-Bが勝利。（C）SOCCER DIGEST

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　勝利の立役者だ。

　６月13日に『ＪリーグオールスターDAZNカップ』が開催。第２試合で、J２・J３のWEST-AとWEST-Bが対戦。WEST-Bが吉尾虹樹の得点で１−０の勝利を収めた。

　鹿児島ユナイテッドFCの25歳MFは、この試合のプレーヤーオブザマッチに選出。賞金10万円を獲得し、試合後のフラッシュインタビューで「やばい、にやけが止まらない」と喜ぶ。
 
　試合に関しては、「攻撃的に行こうという話のなかで、１点にとどまりましたけど、ゴールに向かうプレーが多かったと思います」と振り返る。「自分もシュートを打とうと思っていたので、それが結果につながって良かった」。

　次は準決勝で、J１のWESTと相まみえる。吉尾は「なかなかやれる機会がないので、自分の持ち味をしっかり出して、勝ちたい」と意気込んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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