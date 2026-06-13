「扇風機」は“サーキュレーター”があれば不要？ 電気代は両方「1時間1円」でも“涼みたい”なら扇風機も買うべき？ 母は「どっちも同じ」と言うけど実際どう？ それぞれの違いを確認

サーキュレーターと扇風機の大きな違いとは？

サーキュレーターと扇風機の違いは、「人に風を当てるためのものか」「空気を循環させるためのものか」という点です。

扇風機は、人が涼むことを目的に作られています。比較的やわらかく、広がる風を送るため、体に直接当てても不快感が少ないのが特徴です。「首振り機能」で広い範囲に風を届けられるものも多く、リビングや寝室で涼を取る用途に向いています。

サーキュレーターは、部屋の空気をかき混ぜるための家電です。直進性の強い風を遠くまで届け、室内の空気を循環させます。冷房や暖房と併用し、天井付近や部屋の隅にたまった空気を動かすことで、室温のムラを減らす役割があります。

そのため、サーキュレーターの風は扇風機より強く、まっすぐ届く傾向があります。人に直接当てると、風が硬く感じたり、長時間では体が冷えすぎたりすることもあります。もちろん、弱運転にすれば涼む用途に使えないわけではありませんが、本来の得意分野は「空気の循環」です。



電気代はどちらが安い？

電気代は、サーキュレーター・扇風機という種類だけで決まるものではありません。消費電力、運転時間、風量設定、モーターの種類によって変わります。

一般的には、どちらもエアコンに比べると消費電力はかなり小さい家電です。例えば、消費電力が30ワットの機種を1時間使った場合、電気代はおおよそ1円前後です。1日8時間使っても数円程度で済むことが多く、冷房を強めるよりは、扇風機やサーキュレーターを併用したほうが節電につながりやすいといえます。

電気代だけで見ると、サーキュレーターと扇風機の差は大きくありません。むしろ重要なのは、エアコンとの併用方法です。冷房時にサーキュレーターで冷たい空気を部屋全体に回すと、設定温度を下げすぎなくても快適になりやすくなります。

また、扇風機も体感温度を下げる効果があるため、エアコンの設定温度を控えめにする助けになります。

つまり、単体の電気代で比較するより、「エアコンを効率よく使えるか」で考えるほうが実用的です。



涼みたいときと空気を循環させたいときの使い分け

涼みたいときは、一般的に扇風機が良いでしょう。体に直接風を当てることを前提にしているため、風当たりがやわらかく、首振りで複数人にも風を届けやすいからです。食事中、入浴後、寝る前など、体感として涼しさがほしい場面では扇風機のほうが使いやすいでしょう。

ただし、就寝時に体へ風を当て続けるのは避けたほうが無難です。冷えすぎや乾燥につながることがあります。タイマーや首振り、弱風を使い、風が直接当たり続けないように調整すると安心です。

空気を循環させたいときは、サーキュレーターが向いています。冷房時は、エアコンの冷気がたまりやすい場所から部屋全体へ空気を送るように置くと効果的です。暖房時は、天井付近にたまりやすい暖かい空気を下へ動かすように使います。洗濯物の部屋干しでも、空気の流れを作ることで乾きやすくなります。

「サーキュレーターがあれば扇風機はいらないか」どうかは、家庭での使い方次第です。エアコン中心で、主に空気の循環や部屋干しに使うなら、サーキュレーターだけで足りる場合があります。人が直接涼みたいという場面が多いのであれば、扇風機のほうが快適です。

両方置くスペースがない場合は、首振り機能があり、風量を細かく調整できるサーキュレーターを選ぶと、ある程度兼用しやすくなります。ただし、風の質は扇風機とは違うため、「直接浴びて涼む快適さ」を重視するなら扇風機を残す価値があります。



サーキュレーターと扇風機は目的で選ぶ

サーキュレーターは空気を循環させる家電、扇風機は人が涼むための家電です。電気代の差は大きくありませんが、使い方で快適さと節電効果は変わります。涼みたいなら扇風機、エアコン効率や部屋干し対策ならサーキュレーターと考えると失敗しにくいでしょう。

執筆者 : 小川ひろ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士