きゅーすと＆きゃんちゅーがOP企画に登場！ABEMAにて『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』生中継スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月13日に行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の全編無料生中継が、ABEMAにてスタート。オープニング企画には、CUTIE STREETとCANDY TUNEが登場した。

■ABEMAではアワードをより深く楽しめる独自企画も多数展開

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大し開催されている。

当日は、昼に60部門以上の発表を行う「Premiere Ceremony」を「SGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）」で、夜には主要部門を発表する「Grand Ceremony」および「レッドカーペット」を「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催。素晴らしい音楽を讃えあう、歴史的な1日を創り上げる。

12時30分よりスタートしたオープニング企画には、アソビシステム発の人気アイドルグループ・CUTIE STREETとCANDY TUNEが登場し、生中継の幕開けを華やかに彩った。

最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞をはじめ4部門にノミネートされたCANDY TUNEは、現在の心境について「緊張感もあってすごくそわそわしています。会場にはスーツ姿の方も多くて緊張していますが、堂々と過ごしたいです」とコメント。さらに、「私たちは今回が初めての参加なのですが、2025年のFRUITS ZIPPER先輩の姿を見ていました。他のアーティストの皆さんのパフォーマンスを観られるのも楽しみです。名だたるアーティストの方々がノミネートされているなか、この場にいられることが本当にありがたいです。頑張ります」と意気込みを語った。

続いてCUTIE STREETは、「みんな黙り込んでしまうくらい緊張していますが、その分気が引き締まっています。2回目となる今回もこの場所に来ることができて本当にうれしいです」とコメント。さらに、「昨年、“人生のターニングポイントは？”と聞かれた際に『MUSIC AWARDS JAPANです』と答えたのですが、今振り返っても本当にそうだなと思います。今年もこの素敵な会場を“キューティー”に彩れるよう頑張ります」と笑顔で語った。

このあとも、ABEMAでは、お昼に行われる「Premiere Ceremony」から、ABEMAスタジオ企画「Grand Ceremony直前！THE RUBYの行方を徹底予想SP」、ノミネートアーティストたちが華やかに登壇する「レッドカーペット生中継」、そして夜の「Grand Ceremony」まで、約11時間にわたるABEMA独自の特別編成を実施。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すところなく全編無料生中継するだけでなく、本アワードをより深く楽しめる独自企画も多数展開する。

ABEMA独自の特別番組には、スタジオ特番のMCとしてお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（「高」は、はしごだかが正式表記）が出演。オープニングから夕方の「Grand Ceremony直前！THE RUBYの行方を徹底予想SP」までを担当する。

さらに、タレントの井上咲楽、教育実業家の岸谷蘭丸、俳優・ミュージシャンの櫻井海音、お笑い芸人のトンツカタン森本、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への出演で注目を集める長浜広奈、お笑いタレント・ものまねタレントの丸山礼、音楽評論家・みのといった、音楽やエンターテインメントを愛する豪華出演者が集結。

レッドカーペット中継では、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介と森香澄が現地インタビュアーとして出演。そして、ABEMAスタジオにはお笑いコンビ・ハライチの澤部佑も駆けつけ、国内外から集結する豪華アーティストたちへのインタビューを通じて、ABEMAでしか見ることのできない特別なトークを届ける。

そして、夜の「Grand Ceremony」中継では、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースした、元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーによる男性歌謡コーラスグループ・モナキの出演も決定。今注目を集めるグループならではの視点で、受賞結果やパフォーマンスの魅力を語る。

■関連リンク

配信URL

https://abema.tv/channels/maj/slots/C6a1Sfe9H3XgKZ