JリーグオールスターDAZNカップ開催当日に電撃発表！　17歳DF元砂晏翔仁ウデンバの追加選出が決定

J1 EASTを率いる鬼木監督が、試合前日にまさかの一言⚡️



「リカ、準備しておいて！」



オールスターならではのサプライズ采配！？

果たしてリカルド ロドリゲスコーチの出番はあるのか💁‍♀️？



🏆 ＪリーグオールスターDAZNカップ

📅 6/13(土)

🏟️ MUFGスタジアム

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