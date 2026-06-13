ふくらはぎを“ゴリラのひとつかみ”で　振動機能を追加した上位モデル「ゴリラ仙人のひとつかみ」登場

ドウシシャは、健康家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』の新商品「ゴリラ仙人のひとつかみ」を6月12日より公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などで発売することを発表した。希望小売価格は7,150円（税込）。

（関連：【画像】健康家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』の新商品「ゴリラ仙人のひとつかみ」）

本製品は2024年2月に発売された人気商品「ゴリラのひとつかみ」の上位モデルにあたる。ふくらはぎをハイパワーのエアバッグで包み込み、力強く圧をかける従来の特徴はそのままに、新たに振動機能を追加した。エアーによる圧迫と振動を組み合わせることで、より刺激感のある“痛きもちイイ”を追求し、リフレッシュタイムをさらに満足感のある時間へと進化させるという。なお、『ゴリラシリーズ』はシリーズ累計販売数300万個を突破している。

強力ポンプのエアバッグに加え、ブルブルと振動するモーターを搭載。一定のリズムで振動が加わることで、エアーの「痛きもちイイ」よりも広範囲に伝わる新しい使い心地を楽しめる。電源ボタンを押すだけで使用でき、振動機能はボタンひとつでオン／オフの切り替えが可能。エアーの強さは「弱・中・強」の3段階で調整できる。なお、エアーを切った状態で振動機能のみを使用することはできない。

電源はUSB Type-Aを採用しており、手持ちのACアダプターやモバイルバッテリーなどさまざまな電源で使用可能。旅行先やオフィスなど、ライフスタイルに合わせて使いやすい仕様となっている（ACアダプター、モバイルバッテリーは付属しない）。装着は面ファスナー仕様で、足に巻くだけで簡単に取り付けられる。内側の取付位置の目安タグには、ゴリラのイラストがあしらわれている。

片足仕様を採用することで、アダプターを含めても290gと軽量設計を実現。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できる。また、電源を入れて10分後に止まる10分オフタイマーを搭載しており、お風呂上がりのパックやスキンケアの時間に合わせて使うことを想定している。パッケージは本体カラーが見える袋形状で、ゴリラ仙人が登場するインパクトのあるデザインとなっている。

■製品情報ゴリラ仙人のひとつかみメーカー：ドウシシャ発売日：6月12日価格：7,150円（税込）型番：SNGRF-2601主な仕様：・本体定格：DC5V 4W・電源コード長さ：約2.0m（専用USB-DCコード）・サイズ：約幅60×高さ20×厚さ3cm（展開時）・質量：約290g（専用USB-DCコード含まず）・材質：本体表生地・裏生地 ポリエステル100％・エア圧力：最大約60Kpa・対応サイズ：ふくらはぎ周囲 約28～52cm・付属品：専用USB-DCコード、取扱説明書・保証書×1販売チャネル：ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」、全国の量販店ほか※医療機器ではありません

（文＝リアルサウンド編集部）