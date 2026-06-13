「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「べつにふつう」で終わらせる怖さ

「人に好かれる子って、特別なことをしているわけではないんですよ」

こんな話を、幼児教室の先生から聞いた。

先生によると、その違いは意外な場面で見えることがあるという。

そこで教えてくれたのが、年に一度のクリスマス会のエピソードだった。

子どもたちはサンタさんからプレゼントを受け取る。

何が入っているのかわからず、みんなワクワクしながら包みを開ける。

すると、ある子は目を輝かせてこう言った。

「わあ！、ありがとう！ このぬいぐるみ、ふわふわでかわいい！」

欲しかったものとは違ったかもしれない。

それでも、プレゼントをもらえたことがうれしかったのだろう。

一方で、別の子はプレゼントを見るなり、

「べつにふつう、ぬいぐるみ他にももっているし」と言ったそうだ。

もちろん悪気はない。

照れくさかったのかもしれないし、本当にそう思ったのかもしれない。

だが、その子は何か感想を聞くと、「べつにふつう」と答えることが口グセのようになってしまっていたそうだ。

だが、その言葉を聞くと、なぜか少し寂しい気持ちになる。

なぜだろうか。

プレゼントの向こう側にある「気持ち」が見えていないように感じるからだ。

誰かが自分のために選んでくれた。

喜んでほしいと思ってくれた。

そんな気持ちに気づいたとき、人は自然と、「ありがとう」「うれしい」と言葉にしたくなる。

実は、品のよさとは高価な服や美しい言葉遣いではない。

自分の気持ちを素直に伝え、相手の気持ちを大切にできることだ。

うれしい楽しい。ありがとう。

そんな気持ちを言葉にできる人は、大人になっても多くの人に愛される。

だからこそ、「相手が喜ぶ形」で気持ちを伝える練習を子どものうちからしてみることが大切だ。

その一言が、人との関係を少しずつ豊かにしてくれるのである。

自分の気持ちを伝えよう

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「いろいろなきもちをつたえよう」という項目がある。

・「プレゼントを もらって かんどうしたよ。」

・「そらを とんでいるみたいで わくわくする。」

・「トマトが できて うれしいな。」

・「なかまが いると こころづよいね。」 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

大人になってからも、何か聞かれたときに「べつにふつう」と答えてしまう人もいるだろう。

だが、その一言は自分の気持ちだけでなく、相手の気持ちまで見えなくしてしまう。

品のよさとは、特別なマナーではない。

「うれしい」「ありがとう」と、自分の心に生まれた気持ちを素直に伝えられることなのである。