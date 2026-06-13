「ワールドカップで得点を取ることが、僕の今の夢」3年前の“宣言”を現実へ…小川航基が夢舞台でゴール狙う

「次のワールドカップで点を取るのは僕です」。2023年7月、横浜FCからNECへの移籍が決まった小川航基は、ニッパツ三ツ沢球技場でこう宣言した。



あれから約3年。FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名に選出され、いよいよオランダ代表とのグループステージ初戦が2日後に迫ってきた。「日本代表に選ばれるんだ。ワールドカップに選ばれるんだ。ワールドカップでプレーするんだ。その思いを持って、僕は海外に行ったので、このようなチャンスがもらえていることはすごく感慨深いです」。そう語った小川は、日本代表で通算15試合11得点を記録と高い決定力を発揮。先月31日に行われたキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦でも、持ち味であるヘディングで決勝ゴールを挙げ、結果を残した。



3年前に思い描いた舞台は、もう目の前にある。「ワールドカップで得点を取ることが、僕の今の夢なので。それを叶えられるように。僕のゴールでチームを勝利に導けたらなと思います」。目標を実現するため、小川はワールドカップという夢の舞台でゴールを狙う。