ダイハツ「高級タント」登場か!?

限られたサイズやエンジンは660ccという規制があるなかでも、メーカーの工夫によって、さまざまな車種が揃っているのが軽自動車の魅力です。

そんな軽自動車のこれからの可能性を感じさせてくれたのが、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS）」でダイハツが展示したコンセプトカー「K-VISION（Kビジョン）」でした。

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このKビジョンは、現在の市場で高い人気を誇るスーパーハイト軽ワゴンを思わせるスタイルを採用。助手席側のセンターピラー（Bピラー）をなくした広大な開口部を持つその姿は、ダイハツの主力モデルかつ大ヒット車でもある「タント」を連想させるものでした。

そのため、「これが次期型のタントになるのではないか」という期待の声も一部で上がっているほどです。

そんなKビジョンについてJMSの会場でダイハツの担当者に聞くと、「このモデルは次期型タントを直接的に予告するものではない」とコメント。ダイハツが長年培ってきた「小型・軽量・高効率」を突き詰めるモノづくりの技術によって、軽自動車というジャンルを次の新しいステージへと進化させられることを証明し、アピールするための提案なのだといいます。

Kビジョンの技術面でのポイントはハイブリッドシステムにあり、軽自動車でありながら、コンセントとして電気を取り出せる「ストロングハイブリッド」を搭載。

ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」に搭載されるシリーズハイブリッドの「e-SMART HYBRID（イースマートハイブリッド）」というシステムを軽自動車用にアレンジして載せています。

シリーズハイブリッドでは、エンジンは電気を作るためだけに使い、走るときは100%モーターの力だけで動きます。

発電用のエンジンには、すでに多くのダイハツの軽自動車で使われている「KF型エンジン」がそのまま使われていて、新しくエンジンを開発する費用を抑えながら、燃費の良いハイブリッド車を作れるのが大きな強みとなっています。

また、ガソリンが満タンであれば約4日間も電気を供給できるため、災害などのいざというときにも有効活用することが可能です。

現在販売されているタントは2019年にデビューしており、Kビジョンが披露された2025年にはモデルライフの5年目を迎えています。

一般的なクルマのフルモデルチェンジの周期を考えると、そろそろ次期型が登場してもおかしくない時期にあたるため、多くの人がKビジョンと新型タントを結びつけて想像したのも無理はありません。

しかし、ボディサイズを見てみると、Kビジョンの全高は1680mmに抑えられているのですが、これは現行のタントよりも100mmほど低い数値です。

タントは天井を高くすることで圧倒的な室内空間を確保し、それが人気の理由となってきた軽スーパーハイトワゴンですから、その特徴である“高さ”を削ったモデルをそのまま後継車とするには、少し物足りなさが残るのも事実です。

また、既存のエンジンなどをうまく流用してコストを抑えているとはいえ、本格的なストロングハイブリッドシステムを搭載するとなれば、車両価格の面でどうしても上昇は避けられません。

このような理由から、もしKビジョンが将来的に発売されるとしても、タントのそのままの後継車にはならず、むしろタントとは別の、少し高級感のある新しい軽自動車として登場する可能性が高いのではないでしょうか。