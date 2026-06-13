AmazonにてWellmoのリカバリーウェアが特別価格で販売されている。期間は6月14日23時59分まで。

本商品は、日々のハードワークで身体を酷使する人のための「ケアウェア」。独自開発の高機能繊維が体温を効率よく吸収し、遠赤外線として再輻射。じんわりと血行促進をサポートし、身体を芯から温めることで、質の高い休息環境を整えるケアウェア。セールでは従来の長袖と、「冬用は暑すぎて夏に着られない」という従来品の不満を解消した、夏でも蒸れにくい半袖仕様もラインナップされている。

優れた吸放湿性を備えた独自素材が、衣服内の熱や汗の湿気を効率的に放出。寝苦しい夏の夜もさらりとした着心地をキープし、質の高い睡眠をサポートする。また、エアコンによる冷えからも身体を守るため、冷房環境下でのパジャマやルームウェアとしても適している。

専門的な「療養着」の思想を取り入れ、身幅にゆとりを持たせたリラックスフィットを採用。従来のタイトな製品で感じやすかった「締め付けによる不快感」を排除している。関節の動きを妨げない設計で、寝返りもスムーズに行なえる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

[Wellmo]リカバリーウェア 半袖 上下セット 男女兼用

[Wellmo]リカバリーウェア 上下セット 男女兼用