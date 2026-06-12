「ベルセルク」9カ月ぶり最新話が更新。ヤングアニマルWebで公開。42巻まで無料で読める48時間限定キャンペーンも
【399話】 6月12日公開
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白泉社は、「ベルセルク」の最新話となる399話「移ろの水鏡と幽炎の余光」をヤングアニマルWebで公開した。価格は100コイン。
最新話の更新は9カ月ぶり。さらに6月26日、7月10日に連続更新が予定されていることも発表した。
また、更新に合わせて、6月13日23時59分まで42巻までの全話を無料で公開する。
三浦健太郎氏の逝去後、連載を監修している森恒二氏は自身のXアカウントで、今号のストーリーは三浦氏が生前20年も悩んでいたエピソードで、三浦氏からそのアイデアを何十回も聞かされていた森氏が、当時の担当でもある島田氏と苦心の末にまとめあげた物語となっている。
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【朗報1】- ヤングアニマルWeb (@yaweb0310) June 11, 2026
ベルセルク 6/12,6/26,7/10 連続更新
【朗報2】
ベルセルク 今から48時間、最新刊直前まで全話無料
つまり42巻まで一気読みした後、最新話更新を連続体験できます。https://t.co/LiHlKCQ8z1 pic.twitter.com/FjgcLMSlI2