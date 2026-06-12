【399話】 6月12日公開

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白泉社は、「ベルセルク」の最新話となる399話「移ろの水鏡と幽炎の余光」をヤングアニマルWebで公開した。価格は100コイン。

最新話の更新は9カ月ぶり。さらに6月26日、7月10日に連続更新が予定されていることも発表した。

また、更新に合わせて、6月13日23時59分まで42巻までの全話を無料で公開する。

三浦健太郎氏の逝去後、連載を監修している森恒二氏は自身のXアカウントで、今号のストーリーは三浦氏が生前20年も悩んでいたエピソードで、三浦氏からそのアイデアを何十回も聞かされていた森氏が、当時の担当でもある島田氏と苦心の末にまとめあげた物語となっている。

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