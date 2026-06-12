なにわ男子・藤原丈一郎、ジュニア時代からの親友にがっくり「東京に染まりました…」 デビュー前に夢語り合う仲
なにわ男子とAぇ! groupが12日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）に出演した。ジュニア時代から切磋琢磨した2組だが、藤原丈一郎（なにわ男子）は公私ともに親しい親友・末澤誠也（Aぇ! group）へのクレームを明かした。
【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者
番組ではデビュー前に撮影した2組の貴重ショットが公開。大西流星（なにわ男子）は16歳当時、正門良規（Aぇ! group）は21歳当時の写真について、大西は「正門くんがヘアセットをしてくれて。正門くんて正門くんしかもってないデカいアイロンみたいなのを持っていて、数分で仕上げてくれるので毎回頼んでいました」と懐かしんだ。
また末澤は藤原について「グループを組む前に兵庫の山に登って、そこでアツい夢の話をしたり…」と交流を明かすも、藤原は「最近、フットサルに末澤を誘っているんですけど2回断られてる」と暴露。「タイミングがね！」と弁解する末澤に、藤原は「東京に染まりました…」と落胆しつつ、すぐさま「あと3回だけ誘おうかな」と優しさを見せ笑いを誘っていた。
【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者
番組ではデビュー前に撮影した2組の貴重ショットが公開。大西流星（なにわ男子）は16歳当時、正門良規（Aぇ! group）は21歳当時の写真について、大西は「正門くんがヘアセットをしてくれて。正門くんて正門くんしかもってないデカいアイロンみたいなのを持っていて、数分で仕上げてくれるので毎回頼んでいました」と懐かしんだ。
また末澤は藤原について「グループを組む前に兵庫の山に登って、そこでアツい夢の話をしたり…」と交流を明かすも、藤原は「最近、フットサルに末澤を誘っているんですけど2回断られてる」と暴露。「タイミングがね！」と弁解する末澤に、藤原は「東京に染まりました…」と落胆しつつ、すぐさま「あと3回だけ誘おうかな」と優しさを見せ笑いを誘っていた。