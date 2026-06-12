本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/12（金）



EUR/USD

1.1500（35.00億ユーロ）

1.1525（8.17億ユーロ）

1.1550（13.00億ユーロ）

1.1575（5.69億ユーロ）

1.1590（8.50億ユーロ）

1.1600（16.00億ユーロ）

1.1620（7.52億ユーロ）



USD/JPY

159.00（15.00億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1550に13億ユーロの大規模なピンポイント設定あり。1.1500には35億ユーロの特大規模の設定、1.1600には16億ユーロの大規模設定が控えている。NYカットにかけて強いマグネット効果が想定される。



ドル円は159.00と下方に15億ドルの大規模設定が観測されている。

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