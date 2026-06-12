想定外な猛犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿には「笑いましたｗ」「かわいすぎる猛犬(笑)」「ほんと癒やしだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『猛犬注意の看板』があったので、覗いた結果→下の方を見ると…思っていたのと違う光景】

猛犬注意の看板にドキドキ

TikTokアカウント「エイジ」の投稿主さんの家には、『猛犬注意の看板』があるそうです。その文字を見れば、誰もが迫力満点の大型犬を想像してしまうもの。少し警戒しながら敷地の中を覗いてみても、それらしい姿は見当たりません。

どこにいるのだろうと視線を巡らせていると、下の方に気配が。奥から颯爽と登場したのは、キラキラな瞳でこちらを見上げるスタンダードプードルのBONちゃんでした。あまりにも可愛らしい姿に、「本当に猛犬なの？」と思わず笑ってしまいます…♪

さらにBONちゃんはしっぽを振りながら近づいてきて、警戒するどころか歓迎してくれているような様子。看板とのギャップがあまりにも大きく、その愛らしい姿に一瞬で心を掴まれてしまいます。

思っていたのと違う光景！？

その後のBONちゃんは、さらに予想を裏切る行動を見せてくれました。うきうきした足取りで敷地内を歩き回り、そのまま広々とした庭へ。嬉しそうに走り出し、あちこちを駆け回って遊び始めたのです。

楽しそうに跳ねたり走ったりする様子は、看板から想像する“猛犬”とはほど遠いもの。むしろ無邪気で愛らしく、見ているだけで自然と笑顔になってしまいます。

本人は真剣に庭遊びを満喫しているのに、そのギャップがたまらなく可愛いBONちゃん。全然猛犬らしくない姿に、多くの人がほっこりしたのでした。

気弱な姿にキュン♡

実は体の大きなBONちゃんですが、3兄弟の中で末っ子なのだとか。そして一家のボスを務めているのは、なんとマルプーのトトちゃん。ある日、BONちゃんが興味津々でトトちゃんに鼻ツンして近づいたところ、即座に「やめなさい！」と叱られてしまったそうです。

するとBONちゃんは思わず目をぎゅっとつむり、そのままそそくさと退散。大きな体とは裏腹に、すっかりしょんぼりした様子だったとか。やはりBONちゃんは、看板のイメージとは程遠い“猛犬”ではなかったのでした。

TikTokアカウント「エイジ」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「エイジ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。