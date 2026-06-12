12日(金)も、よく晴れて広く夏日になりました。午前中は曇り空のところもありましたが、午後は各地で汗ばむ陽気になりました。そして、週末も日差しがたっぷり届きそうです。



◆予想天気図

13日(土)・14日(日)にかけて、本州付近は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。このため、県内は土日とも日差しの届く時間が長くなり、日中は暑くなりそうです。



◆土日の予想最高気温

28℃前後まで上がるところが多く、広く7月上旬～中旬並みになるでしょう。場所によっては30℃以上の真夏日になるところもありそうです。こまめに水分を摂るなど、熱中症対策をして週末お過ごしください。



一方、来週はいよいよ『梅雨入り』が迫りそうです。



◆10日間予報

週明け15日(月)は各地曇りマークですが、雨予報に変わる可能性があります。

その後、16日(火)と17日(水)は日差しが届く見込みですが、18日(木)と19日(金)は梅雨前線が北上してきて県内でも雨が降るところがあるでしょう。



その後も、梅雨前線が県内付近に停滞しやすくなり雨の降る日が多くなる見込みで、来週後半に北陸地方も梅雨入りする可能性があります。



比較的天気が穏やかな今の時期から備えておきたいことは･･･コチラです。『ハザードマップ』で危険性が高い場所を確認したり、自宅近くの避難場所、そして避難場所までの経路を確認しておきましょう。また、非常用品も備えておきましょう。食べものや水は3日分の備蓄があると安心です。